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الثلاثاء، 29-11-2022 03:58 م

طبيب نفسي يكشف حقيقة اكتئاب تغيّر الفصول

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الوكيل الإخباري-كشف طبيب نفسي عن الحقائق العلمية وراء الإصابة بمرض اكتئاب تغير الفصول.

وأوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أن نسبة الإصابة بالاكتئاب نتيجة تغير الفصول تكون لدى المرأة أربعة أضعاف عن الرجال خاصة في فصل الشتاء.

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وقال هندي، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع برنامج «8 الصبح» عبر قناة «دي إم سي»، إن المرأة بطبيعتها لديها ذكاء وجداني، وتكون عاطفتها أعلى من الرجل، مشيراً إلى أن التغيرات الهرمونية التي تحدث للمرأة تكون عاملاً قوياً لظهور الاكتئاب.


وأضاف: «المرأة تمر باكتئاب متعدد طوال حياتها، مثل اكتئاب الزواج، واكتئاب الحمل، والولادة، وبالتالي تكون مهيأة في فصل الشتاء للإصابة بالاضطراب العاطفي، وهو اكتئاب الشتاء».


ولفت إلى أن أهم طرائق الوقاية من الاكتئاب التعرض لأشعة الشمس، منوهاً بضرورة تنظيم الطعام في فصل الشتاء، والمواظبة على قطعة شيكولاتة في اليوم مع الأسماك والألبان والخضراوات والفواكه، والابتعاد عن الكافيين.


وأكد أهمية العلاقات الاجتماعية لمواجهة الاكتئاب وضرورة وجود حوار مشترك.

 

البيان

 

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