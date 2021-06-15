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الثلاثاء، 15-06-2021 10:21 م

طرق الوقاية من أمراض الصيف

الصحة-تعلن-عن-جديدة-لمكافحة-أمراض-الصيف


الوكيل الإخباري - هناك بعض التصرفات التي نراها جداً عادية، لكنها قد تجلب لنا الأمراض في فصل الصيف، منها الدخول من الجو الحارّ إلى الجو البارد؛ بفعل التكييف والعكس، وهذا مضرٌّ جداً لجسم الإنسان، لذا علينا أن نُحسن التصرف بالتعامل مع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

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لكي نتجنب الإصابة بأمراضه، ومنها:

 

- تجنّب اختلاف درجات الحرارة؛ لأنها قد تؤدي إلى التهاب المفاصل والشعور بآلام متفرقة في الجسم والإصابة بالزكام.
- الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام بالماء الفاتر مرة أو مرتين باليوم.
- الاهتمام بغسل الملابس وتجفيفها بالشمس؛ للحصول على التعقيم من أشعة الشمس.
- الابتعاد قدر الإمكان عن تناول الطعام خارج المنزل، خاصة الأطعمة المكشوفة، فخلال فصل الصيف يجب الانتباه بصورة أكبر إلى عدم تناول الأطعمة والآيس كريم من الأماكن غير موثوقة النظافة لتجنّب التسمم.
- الإكثار من شرب الماء والسوائل؛ لتعويض الجسم من السوائل المفقودة، وتجنّب الجفاف".

 

المصدر- سيدتي 


 




 

 


 

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