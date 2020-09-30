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الأربعاء، 30-09-2020 12:51 م

طرق بسيطة لتقوية المناعة في فصل الخريف

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الوكيل الاخباري - تحدث عالم الفيروسات، أناتولي ألتشتاين، في مقابلة مع قناة RT الروسية، عن التدابير اللازمة لتقوية المناعة في الخريف.

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وفقًا له، أولاً وقبل كل شيء، يجب مراعاة التدابير البسيطة لمكافحة الوباء - على سبيل المثال، التباعد الاجتماعي، واستخدام الأقنعة والمطهرات.


بالإضافة إلى ذلك، أوصى الطبيب بتناول فيتامين د، وفقًا لبعض العلماء، يمكن أن يزيد من مقاومة فيروس كورونا.


وأشار ألتشتاين أيضًا إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن، والنوم الطبيعي وتجنب الكحول سيكون مفيدًا في الخريف.


وخلص الأخصائي إلى أن "هذه هي الحيل الرئيسية للشخص ليكون في حالة جيدة ويقاوم العدوى. أسلوب الحياة الصحيح والامتثال لمثل هذه التدابير المضادة للوباء يساعد ليس فقط في مكافحة فيروس كورونا، ولكن أيضًا ضد فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى".

 

سبوتنيك

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