طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الوكيل الاخباري - يعد التخلص من الوزن الزائد أمرًا صعبًا للغاية لدى بعض الاشخاص، خاصة في مناطق معينة من الجسم مثل الوجه حيث يكون تراكم الدهون في مناطق الوجه أكثر وضوحًا مما يساهم في جعل الوجه أكبر حجمًا ومنتفخًا ومستديرًا وممتلئًا.

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وبحسب تقرير فإنه على الرغم من أن الوجه الممتلئ يمكن أن يعطي تعبيرًا لطيفًا للوجه وربما لا يتسبب في الإصابة بأي مرض، إلا أنه يمكن أن يعكس وجهات نظر سلبية فيما يتعلق بشخصية صاحبه.

* إليك نصائح بسيطة وفعالة للتخلص من الدهون التي تجعل الوجه منتفخًا لدى البعض:



- تمارين الوجه:

تساهم تمارين الوجه كثيرًا في تقليص عضلات الوجه وإعطاء خط الفك المنحوت بشكل مثالي، ويمكنها تجديد شباب الوجه وتحسين مظهر البشرة من خلال ضبط مستويات امتلاء منتصف الوجه وأسفل الوجه.

- مياه الشرب:

يمكن أن يساعد تناول كميات مناسبة من مياه الشرب إلى التخلص من بعض الدهون، عن طريق ملء المعدة بما يسفر عن تقليل تناول الطعام وزيادة حرق الدهون المتراكمة.



- تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة:

ترتبط الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة والحلويات بخطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، تنخفض نسب الألياف والعناصر الغذائية الأساسية في الكربوهيدرات المكررة، يسهل هضم الكربوهيدرات المكررة مما يؤدي إلى ارتفاع الجلوكوز في الجسم، تنجم مستويات الجلوكوز المرتفعة عن الالتهاب الذي ربما يسفر أيضًا عن انتفاخ الوجه، وبالطبع يتسبب الاستهلاك الزائد من الكربوهيدرات المكررة لاحتباس الماء في الجسم.

- تمارين الكارديو:

إن التمارين الرياضية المعروفة باسم "كارديو" تعد فعالة للغاية في تقليل كتلة الدهون وتعمل هذه التمارين على تعزيز أكسدة الدهون، خاصةً عند ممارستها في الصباح، إن أداء تمارين مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات والمشي السريع يمكن أن يساعد في تقليل دهون الوجه الزائدة.



- تقليل ملح الطعام:

يتسبب الملح الزائد في احتفاظ الجسم بالمزيد من الماء، وبالتالي زيادة وزن الجسم.

- النوم المنتظم والمريح:

إن عدم الحصول على قدر كاف من النوم يتسبب في اضطراب الدورة اليومية، ويبطئ عملية التمثيل الغذائي ويزيد من الشهية مما يؤدي الى زيادة الوزن.



- تجعيد الشفاه:

يساعد ممارسة تمرين تجعيد الشفاه على التخلص من الدهون المتراكمة في الوجه والحصول على مظهر شبابي، يمكن تجعيد الشفاه بإحكام والإمساك بها لمدة 10-12 ثانية وتكرار العملية لمدة 10-15 دقيقة.

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