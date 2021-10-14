الوكيل الإخباري - يعتبر سرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين السيدات في الوطن العربي و العالم أجمع ، حيث تقارب نسبة الإصابة سنوياً 25٪ من السيدات ، قد يصيب المرض النساء و الرجال لكنه أكثر شيوعاً عند النساء.

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خلال القرن الماضي كان المرض يعتبر قاتلاً و لكن بفضل الله خلال العقدين الأخيرين من القرن الحالي مع انتشار الفحص المبكر و التطور في طرق العلاج مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشفاء الكامل للمرضى بعد تلقي العلاج الملائم.



طرق تشخيص سرطان الثدي:

1 - فحص الثدي الإكلينيكي من قبل الطبيب مع الغدد اللمفاوية في أسفل الإبط.

2 - الأشعات: الماموجرام و الأشعة الصوتية.

3 - عينة من الكتلة (خزعة) وهي الطريقة الدقيقة لمعرفة نوع الخلايا ونوعية المستقبلات وطريقة العلاج.

بعد تشخيص المريضة بالسرطان يتم إجراء أشعة مقطعية للصدر والبطن والحوض وأشعة للعظم

حيت يتم تحديد درجة الورم وتتراوح بين أربعة درجات.

درجات سرطان الثدي:

1 - الدرجة صفر يكون الورم داخل الغدد اللمفاوية وحجمه صغير جداً سليمة والورد مقتصر على الثدي وتكون نسبة الشفاء 100٪.

2 - الدرجة الأولى يكون حجم الورم أقل من 2 سم وتكون الغدد اللمفاوية سليمة والورم مقتصر على الثدي ونسبة الشفاء 98٪.

3 - الدرجة الثانية يكون حجم الورم من 2-5 سم وتكون الغدد اللمفاوية سليمة والورم مقتصر على الثدي ونسبة الشفاء 87٪.

4 - الدرجة الثالثة يكون حجم الورم أكبر من 5 سم فما فوق وتكون الغدد اللمفاوية مصابة والورم مقتصر على الثدي ونسبة الشفاء 61٪.

5 -الدرجة الرابعة يكون حجم الورم غير محدد وتكون الغدد اللمفاوية مصابة والورم منتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ونسبة الشفاء 20٪.



ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

المصدر - هي

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