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السبت، 24-07-2021 11:34 ص

طرق خفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية

ضغط الدم


الوكيل الإخباري - قدمت طبيبة قلب روسية مجموعة من الطرق للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم دون الحاجة لاستخدام الأدوية.

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ولفتت الطبيبة ماريا بويارينوفا، في البداية الانتباه لمشكلة الوزن الزائد، فمع السمنة يتغير عمل الغدد الصماء والجهاز العصبي مما يرفع من الضغط.


بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوزن تؤثر سلبا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. و لفقدان الوزن، من الضروري خفض نسبة السعرات الحرارية في الطعام، وكذلك الحفاظ على توازن الماء. في الوقت نفسه، لا ينصح الطبيب بإساءة استخدام الماء لارتفاع ضغط الدم. المعدل اليومي 1.8 لتر من السائل في الشتاء ونصف لتر أكثر في الصيف.


كما ونصحت الطبيبة بضرورة تقليل تناول الملح على ألا يزيد عن خمسة غرامات يوميا، ويمكن استبداله بالتوابل مثل الكركم والثوم والهيل. في الوقت نفسه، ترى أنه من المهم التخلي عن المخللات ومخلل الملفوف والأسماك المدخنة والنقانق. ويجب استبعاد العصائر والحلويات والزبادي و خثارة اللبن من النظام الغذائي بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.


بالإضافة إلى ذلك، أشارت الطبيبة إلى أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم.


"ومع ذلك، وفقا لأحدث البيانات، ترتبط القهوة بآثار إيجابية طويلة المدى على نظام القلب والأوعية الدموية. لذلك، ينصح من يشربها بانتظام بتحديد فنجان أو فنجانين يوميا. بدلا من القهوة، يمكن شرب شاي الأعشاب و شاي الكركديه الأحمر (إذا لم يكن هناك التهاب في المعدة أو قرحة في المعدة) أو الهندباء أو الكاكاو أو الماء العادي ".


وأضافت أن التمارين الرياضية في الهواء الطلق مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي السريع مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم. ويجب ألا تتجاوز شدة هذا التدريب خمس ساعات في الأسبوع، ويمكن إضافة العديد من تمارين القوة إليها، بحسب ما نقل موقع doctorpiter.


وأشارت الطبيبة إلى أهمية النوم الصحي (ثماني ساعات على الأقل). وحثت على ضبط مستوى التوتر، وإلا فإن الدم مشبع بالهرمونات التي ترفع ضغط الدم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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