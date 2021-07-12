طرق صحية للتخلص من رائحة العرق نهائياً

الوكيل الإخباري - العرق أحد إفرازات الجسم الطبيعية والمفيدة، حيث يلعب دوراً مهماً في تنظم درجة حرارته وتخليصه من السموم ومنع احتكاك الجلد، إلا أنّ العديد من الرجال والنساء على حد سواء قد يعانون من انبعاث رائحة كريهة مرافقة له وبشكل خاص في منطقة تحت الإبطين، نتيجةً لزيادة إفراز العرق في هذه المنطقة بسبب زيادة نشاط الغدد العرقية فيها أو بسبب وجود عدوى فطرية أو بكتيرية أو بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

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إزالة العرق بالطرق الطبية :

1- استخدام حقن البوتكس في أماكن التعرق.

2- استخدام التدخل الجراحي بالليزر لإزالة الغدد العرقية.

إزالة العرق بالطرق المنزلية :

1 - صودا الخبز :

يساعد في امتصاص الرطوبة من الجلد ويقتل البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، ويستخدم من خلال مزج ملعقة من صودا الخبز مع كمية مساوية من عصير الليمون بشكل متجانس، ثمّ وضع المزيج تحت الإبطين وأماكن التعرق المفرط في الجسم، وتركه لعدة دقائق قبل غسله بالماء الفاتر، وبعد ذلك الاستحمام. خل التفاح يوازن مستوى الرقم الهيدروجيني للجلد ويقتل البكتيريا المسببة للروائح، ويستخدم من خلال فرك تحت الإبطين بخل التفاح وتركه لمدة ثلاث دقائق تقريباً قبل الاستحمام، وينصح باستخدام هذه الطريقة بمعدل مرتين يومياً صباحاً وقبل النوم للحصول على النتائج المرغوبة.

2 - عصير الليمون :

يقلل مستوى الرقم الهيدروجيني للبشرة، ويستخدم من خلال فرك تحت الإبطين بنصف ليمونة وتركه حتى يجف، ثمّ الاستحمام، واتباع الطريقة مرة واحدة يومياً.

3 - إكليل الجبل :

يحتوي على الكلوروفيل والمنثول اللذين يحتويان على خصائص مزيلة للعرق، ويستخدم من خلال نقع نصف كوب من أوراق إكليل الجبل المجففة في أربعة أكواب من الماء الساخن لمدة عشر دقائق، ثمّ إضافة المنقوع إلى ماء الاستحمام ونقع الجسم فيه لمدة ثلث ساعة تقريباً وتركه على الجسم حتى يجف.

4 - الميرمية :

تقلل نشاط الغدد العرقية، وتستخدم من خلال نقع ملعقتين من الميرمية في أربعة أكواب من الماء الساخن لمدة عشر دقائق، واستخدام المنقوع لتشطيف تحت الإبطين بمعدل مرتين يومياً.

5 - زيت شجرة الشاي :

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وخصائص قابضة لتقليل إفراز العرق، ويستخدم من خلال مزج قطرتين من زيت شجرة الشاي مع ملعقتين من الماء بشكل متجانس، ووضع المحلول في علبة رش واستخدامه كمزيل للعرق.

نصائح لتجنب رائحة العرق الكريهة :

1 - الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام مرة واحدة على الأقل يومياً.

2 - غسل الملابس بعد ارتدائها.

3 - اتباع نمط غذائي صحي ومتوازن غني بالفواكه والخضروات الورقية الخضراء مثل: الخس، والسبانخ، والجرجير.

4 - تجنب أكل المقالي والبصل والثوم والأطعمة الدهنية، والمشروبات السكرية، والغنية بالكفايين.

5 - تجنب ارتداء الأحذية الضيقة، أو ارتداء الأحذية لفترات طويلة.

6 - ارتداء الملابس القطنية.

7 - الإكثار من شرب الماء لتخليص الجسم من السموم.



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