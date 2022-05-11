طرق طبيعية لتقليل مستوى الدهون الثلاثية

الوكيل الإخباري - يمكن أن يتأثر عدد من العوامل بسبب زيادة مستويات الدهون في الجسم؛ فبمجرد تناول الطعام، لا تعرف ما يحدث داخل الجسم. حيث يقوم الجسم في الواقع بتحويل السعرات الحرارية على شكل دهون ثلاثية وبالتالي يخزنها في شكل خلايا دهنية. ويمكن استخدام هذا لتوفير الطاقة في المرحلة اللاحقة.

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كما يمكن أن تؤثر مستويات الدهون الثلاثية في الجسم على أنواع مختلفة من سلاسل إمداد الطاقة وهذا يؤدي إلى التأثير على قلبك مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وفيما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها في حياتك اليومية لمنع هذه المحنة وتقليل الدهون الثلاثية.



1. حافظ على وزن صحي

وذلك عن طريق تفريغ السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم؛ حيث يحول جسمك تلك السعرات الحرارية إلى دهون ثلاثية ويخزنها في شكل دهون.



2. الحد من تناول السكر

معظم الناس لديهم عادة أكل الحلوى بعد وجباتهم. لذا يجب ألا تستهلك أكثر من 200 سعرة حرارية من السكر المضاف يوميًا. ومع ذلك، في معظم الأسر الهندية، تعتبر الحلويات عاملاً بارزًا يمكن أن يؤثر على نظامهم الغذائي. ويمكن أن يتحول السكر الإضافي في نظامك الغذائي إلى دهون ثلاثية، ما قد يزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم. إلى جانب ذلك، فهو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.



3. اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

أفادت دراسات مختلفة سابقة أجريت لملاحظة مستويات الدهون الثلاثية بأنه يمكن أن يكون النظام الغذائي منخفض الدهون أو النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات مفيدًا جدًا في تقليل مستوى الدهون الثلاثية.



4. تناول المزيد من الألياف

تحتوي الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة على الألياف الغذائية بداخلها؛ حتى في المكسرات والبذور والحبوب والبقوليات. ويمكن أن يؤدي تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف لزيادة محتوى الدهون والسكر في الجسم. فإذا تناولت الحبوب عالية الألياف بوجبة الإفطار فقد يكون مفيدا بحوالى 50 %.



5. ممارسة التمارين بانتظام

عندما يقترن التمرين بفقدان الوزن فقد يكون مفيدًا جدًا بتقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم وكذلك التأثير عليها. يمكنك تضمين أنشطة مثل المشي والركض وركوب الدراجات في جدولك اليومي لتقليل مستويات الدهون الثلاثية. كما يمكن أن تساعد التمارين الرياضية المنتظمة طويلة الأمد.



6. تجنب الدهون المتحولة

الدهون غير المشبعة الصناعية هي نوع من الدهون التي تستخدم لزيادة مدة الصلاحية. وتوجد الدهون المتحولة بشكل أساسي في الأطعمة المصنعة. كما يمكن العثور عليها أيضًا بشكل شائع في العناصر التجارية والأصناف المقلية المتوفرة في السوق.

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