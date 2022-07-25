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الإثنين، 25-07-2022 03:22 م

طرق علاج الفشل الكلوي

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الوكيل الإخباري - تعتمد الطرق المستخدمة لعلاج الفشل الكلوي على سبب حدوث ومرحلة الفشل الكلوي، مما يساعد الطبيب في تحديد طريقة العلاج الملائمة.

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وفي المقال التالي سنتحدث عن ما هي طرق علاج الفشل الكلوي المختلفة فتابع القراءة:

 

تشمل الطرق المختلفة لعلاج الفشل الكلوي الآتي:

 

1. غسيل الكلى Dialysis يعتمد غسيل الكلى على استخدام آلة تقوم بغسل الكلى والقيام بوظيفتها وهي تصفية وتنقية الدم، ويوجد نوعان من غسيل الكلى هما:

غسيل الكلى عن طريق الدم

غسيل الكلى البريتوني

2. زراعة الكلى Kidney transplant تعد زراعة الكلى الخيار الآخر لعلاج الفشل الكلوي، فالكلى المزروعة قد تعمل بشكل كامل، مما يجعل مريض الكلى ليس بحاجة إلى غسيل الكلى بعد الزرع. وفي العادة قد ينتظر المريض وقت طويل؛ لإيجاد كلية من متبرع تتوافق مع جسمه، ولهذا قد لا تكون جراحة الزرع خيار العلاج المناسب للجميع. وفي حالة إيجاد المتبرع المناسب قد تتم العملية بسرعة أكبر، إذا كان المتبرع حي، ورغم ذلك من الممكن أن تكون الجراحة غير ناجحة.

 

3. علاج الفشل الكلوي بالخلايا الجذعية ظهرت أبحاث جديدة تابعة لمعهد هارفارد للخلايا الجذعية مؤخرًا، تشمل زراعة الخلايا الجذعية لعلاج الفشل الكلوي، فقد اكتشفوا أن الخلايا الجذعية الميزنكيمية (Mesenchymal cells) تلعب دورًا مهمًا في التئام الكلى. لذا يمكن زرع هذه الخلايا الجذعية في الجسم؛ لتعزيز تجديد أنسجة الكلى التالفة وتقليل الالتهاب الكلي وبالتالي علاج مريض فشل الكلى.

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