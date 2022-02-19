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السبت، 19-02-2022 03:29 م

طرق علاج جفاف العين في المنزل

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الوكيل الإخباري - تعدُّ مشكلة جفاف العين شائعة في العصر الحالي؛ نظراً لنمط الحياة الذي يتطلب الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، أو استخدام الهواتف الذكية خلال اليوم.

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يحدث جفاف العين المزمن عندما لا تستطيع العيون إنتاج كمية كافية من الدموع، وقد يكون هذا ناتجاً عن تبخر الدموع بسرعة كبيرة، كما يمكن أن يكون أيضاً بسبب التهاب في العين أو حولها.

 

 إليك طرق علاج جفاف العين في الموضوع الآتي:

 

علاج جفاف العين بالدموع الاصطناعية
واحدة من أكثر الطرق شيوعاً لعلاج جفاف العين هي استخدام قطرات العين التي تُصرف بدون وصفة طبية، والتي تسمى الدموع الاصطناعية، وتستخدم لشهر واحد. تعمل الدموع الاصطناعية على ترطيب العينين؛ وفي حال كانت لديك أعراض معتدلة لجفاف العين، فقد تكون الدموع الاصطناعية هي كل ما تحتاجينه.

 

علاجات منزلية لجفاف العين

استخدمي قطعة قماش مبللة دافئة وضعيها فوق عينيك لمدة خمس دقائق لتقليل أعراض جفاف العين.

-استخدمي قطعة قماش مبللة دافئة، وضعيها فوق عينيك لمدة خمس دقائق؛ لتقليل أعراض جفاف العين.

-دلكي جفونك بصابون لطيف، مثل شامبو الأطفال، عن طريق إغلاق عينيك، ووضع الصابون بأطراف أصابعك، ثم تدليك جفونك برفق.

-تناولي مكملات أوميغا 3، حيث تساعد إضافة المكملات والأطعمة إلى نظامك الغذائي التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية في تخفيف الأعراض عن طريق تقليل الالتهابات في جسمك.

-استخدمي قطرات عين زيت الخروع؛ حيث يساعد زيت الخروع في تقليل تبخر الدموع، مما قد يحسّن من الأعراض.

 

تغيير نمط الحياة، باتباع الخطوات التالية:

 

1-ارتداء النظارات الشمسية ذات الواقيات الجانبية لمنع تبخر الدموع.
2-أغلقي عينيك وافتحيهما كثيراً "الومض" عند القيام بالمهمة نفسها لفترة طويلة، مثل القراءة أو النظر إلى جهاز كمبيوتر.
3-استخدمي مرطب الهواء بالرذاذ البارد؛ لإضافة الرطوبة إلى الهواء.
4-اشربي الماء طوال اليوم للبقاء رطبة.
5-تجنبي التدخين، وحاولي الحدّ من التعرّض للتدخين السلبي.

 

سيدتي 

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