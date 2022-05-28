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السبت، 28-05-2022 02:51 م

طرق لتحضير مخفوق بروتين صحي في المنزل

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الوكيل الإخباري - يعتمد أغلب الرياضيين على نظام غذائي غني بالبروتينات وبالمكملات الغذائية البروتينية المتنوعة لبناء العضلات، والتي غالباً ما تكون مكلفة وقد تكون سيئة الجودة وتسبب مشاكل صحية على المدى الطويلة، لذلك يفضل تحضير مخفوق البروتين كبديل مثالي عن المكملات الغذائية.

يمكن لكل من يمارس الرياضة او يتبع نظاماً غذائياً صحياً تحضير مخفوق البروتين الخاص به في المنزل بواسطة بعض المواد الموجودة في كل مطبخ.

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يشرب القسم الأكبر من الرياضيين مشروب بروتين الخضراوات، ويمكن للنباتيين تناوله بسهولة وهو مناسب لجميع من يمارس الرياضة، ويتكون من كوب من السبانخ الطازجة، وكوب من البروكلي، يضاف إليهما الماء المثلج، وأخيراً نضع المكونات في الخلاط. ويحتوي هذا المشروب الأخضر على جرعة بروتينية تصل إلى 10 غرامات من البروتين، وهي نسبة متوسطة.


وكذلك يمكن تحضير مشروب بروتين حليب جوز الهند، ويحتاج تحضيره إلى بعض مكعبات الثلج مع حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ومزج تلك المكونات في الخلاط الكهربائي لتحصل على مشروب ذي طعم رائع وفائدة مميزة، إذ يحتوي حليب جوز الهند على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى الدهون المشبعة الصحية التي تساعد الجسم على إنقاص الوزن وتقليل نسبة الكوليسترول.

 

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