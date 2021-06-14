طرق لتخفيف مضاعفات العلاج الكيميائي

الوكيل الإخباري - اذا كنتم تتلقون العلاج الكيميائي، طبعاً تريدون الحفاظ على صحتكم وراحتكم قدر الاستطاع، قائمة الطعام، القيام بالنشاط البدني واتباع نمط حياة صحي، هي من الأمور التي ستساعدكم على تحقيق هدفكم، يؤثر العلاج الكيميائي، وكذلك العلاج بالأشعة، على نظام التغذية في الجسم، بالاضافة الى تأثيرهم على الخلايا السرطانية.

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سنحاول تقديم بعض النصائح للحفاظ على نمط حياة صحي يساعدكم على تخطي فترة العلاج الكيميائي :

1- تناولوا جميع فئات الطعام: احدى الأعراض الجانبية للعلاج الكيميائي، هو التأثير على حاسة الطعم، قد يشعر بعض المرضى اللذين يتلقون العلاج الكيميائي بطعم معدني في الفم، وقد ينفرون من الماء أو اللحوم، لا يعني الأمر عدم تناول الماء أو اللحوم، انما عليكم البحث عن مصادر أخرى لجميع مركبات الغذاء، كالمياه المحلاة بطعم الفواكه، أو الأسماك كمصدر بديل للبروتين في اللحوم.

2- حافظوا على وزنكم: قد يزداد وزن بعض المرضى خلال العلاج الكيميائي، كما قد يقل وزن البعض الاخر، عليكم الحفاظ على وزنكم، تناولوا الخضروات والطعام قليل الدسم.

3- عالجوا الامساك: قد يشكو بعض المرضى من الامساك خلال العلاج الكيميائي. توجد العديد من الطرق لتفادي الامساك، حيث يجب أن تحافظوا على شرب الماء والسوائل، وعلى تناول الألياف بكثرة. نذكركم أن الألياف توجد كثيراً في الخضروات، طبعاً لا تنسوا دور النشاط البدني في علاج الامساك، لذا قوموا بالنشاط البدني قدر المستطاع.

4- لا تفقدوا الشهية: معظم المرضى قد يشعروا بفقدان الشهية عند تلقي العلاج الكيميائي، بعض أنواع الطعام قد تحافظ على الشهية، وهي مصدر ممتاز للطاقة، كالخبز، الخبز المحمص، الزبدة، اللبن وأخرى غيرها.

5- الاسهال: رغم أن بعض أنواع العلاج الكيميائي قد تؤدي للامساك، الا أن البعض الاخر قد يؤدي للاسهال، اذا ما كنتم تشكون من الاسهال، تجنبوا الطعام الذي قد يزيد منه،تجنبوا الطعام المقلي، الكفائين، المشروبات المليئة بالسكر، تناولوا الفواكه الطازجة، البطاطا، والطعام الذي يحوي دقيق الشوفان، تذكروا أن العديد من الأدوية قد تستخدم لعلاج الاسهال.

6- حاربوا قروح الفم: العديد من أنواع العلاج الكيميائي تؤدي لقروح في الفم، وبذلك تسبب الكثير من الألم، تغذيتكم السليمة ستساعدكم على محاربة قروح الفم، لذا تجنبوا الطعام الحار، والمشروبات الساخنة، حافظوا على رطوبة الفم واشربوا الكثير من السوائل.

7- استمروا بشرب السوائل: ستسمعون هذه النصيحة في كل مكان وكل زمان. لكن لا جدال على حقيقتها، نظراً لأن العلاج الكيميائي قد يؤدي للاسهال أو القيء، ونظراً لأن شهيتكم قد تخف، فان تناولكم للسوائل قد تصبح أقل من المعتاد. لتجنب الجفاف وأعراضه، على من يمر بالعلاج الكيميائي الاستمرار في تناول السوائل ، من أهم علامات الجفاف: جفاف الفم، قلة البول، لون البول الأصفر الداكن.

8- الوجبات الصغيرة: تناول الوجبات الصغيرة، وبوتيرة أكبر هو أمر يمكن تحمله أكثر من الوجبات الكبيرة، يساعد الأمر على تجنب الغثيان والقيء أيضاً.

المصدر - طب تايم

