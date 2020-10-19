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الإثنين، 19-10-2020 12:21 م

طرق منزلية لعلاج الشد العضلي .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعد الشد العضلي من اكثر الامور المزعجة والتي يعاني منها الكثير نتيجة لممارسة الرياضة أو القيام بحركات عضلية غير مناسبة في الجسم،  حيث انه يمكن علاج التشنجات العضلية أو التشنجات ببساطة في المنزل ببعض الحيل البسيطة، تعرف على ابرز الطرق المنزلية لعلاج السد العضلي :

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تمارين الإطالة والمساج
يعمل شد وإطالة العضلة المتقلصة وإجراء بعض التمارين الرياضية المخصصة لشد العضلات مثل مد وثني عضلة القدم في فك تشنج العضلة.


لعلاج تشنج عضلة الفخذ الخلفية يتم الجلوس وشد عضلة الرجل كلها مع تحريك مشط القدم إلى أعلى وتركيز باقي وزن القدم والعضلة على كعب الرجل.

إستخدام الكمادات
يمكن وضع الكمادات الدافئة أو الباردة عن طريق تسخين قطعة من القطن أو القماش ووضعها على عضلة منكمشة ، أو يمكنك أخذ حمام دافئ للتخفيف من تشنج جميع عضلات الجسم ، كما يمكن استبدال الكمادات الدافئة بأكياس ثلجية ، والتي تخفف الألم أيضًا بشكل فعال.


تناول المكملات الغذائية والفيتامينات
يوصي بعض الأطباء بضرورة  تناول فيتامين ب المركب من أجل فوائده على تنظيم مستويات الكالسيوم في العضلات ومقاومة التهابات الأعصاب ويساعد على علاج تشنجات العضلات المتكررة.

تناول كميات وفيرة من الماء
تبدأ تقلصات العضلات مبكرًا بسبب تراكم حمض اللاكتيك في العضلات، والماء هو أسهل مصدر لخفض شدة حمض اللاكتيك في العضلات، مما يساعد على شفاء توتر العضلات.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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