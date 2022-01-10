الوكيل الإخباري - يشّكل الماء نحو 60% من جسم الإنسان، ويلعب هذا السائل دورا حيويا في ترطيب الجسم ونقل الأكسجين والتخلص من السموم الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.



وفي فصل الشتاء حيث الأجواء الباردة قد ينسى البعض شرب الماء أو يقلل الكمية التي اعتاد أن يشربها في فصل الصيف، وهو الأمر الذي يحذر منه خبراء الصحة لما قد يسببه من أمراض ومشاكل خطيرة.

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لكن كيف يمكن أن نحدد كمية الماء التي تحتاجها أجسامنا يوميا؟ في الواقع، تتراوح الكمية الموصى بها يوميا بين 1.5 و2 لتر أو أكثر، وقد توصّل الخبراء إلى طريقة دقيقة لمعرفة الكمية التي تحتاج إليها لتحافظ على صحتك.

طريقة احتساب كمية الماء التي يحتاجها الجسم

يعتبر الماء المكون الكيميائي الرئيسي لجسم الإنسان، لذلك يمكننا أن نعيش عدة أيام دون طعام لكن لا نستطيع أن نعيش دون شرب الماء. تحتاج أجسامنا إلى الماء باستمرار للقيام بالوظائف الحيوية. وتقدم أخصائية التغذية هيلين باريبو طريقة تساعدنا على معرفة كمية المياه التي يجب أن نستهلكها كل يوم:



إذا كان عمرك أقل من 60 عاما، اضرب وزن جسمك بالكيلوغرام في 30 ملليلترا (على سبيل المثال، إذا كان عمرك 30 عاما ووزنك 70 كيلوغراما، تكون النتيجة 2100، أي 2.1 لتر من الماء يوميا).



وإذا كان عمرك أكثر من 60 عاما، اضرب وزن جسمك بالكيلوغرام في 25 ملليلترا.



وتشمل كمية المياه المستهلكة الماء الموجود في الفواكه والخضراوات والأطعمة والمشروبات الأخرى.



وإذا كنت تعيش في جو حار، أو تمارس الكثير من التمارين أو تعمل عملا بدنيا شاقا، فعليك شرب كمية أكبر من الماء.

الديار

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