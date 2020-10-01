طريقة بسيطة لمساعدتك على النوم والتخلص من الأرق بسرعة

الوكيل الاخباري - لأسباب مختلفة يعاني عدد كبير من الأشخاص من عدم القدرة على النوم بشكل منتظم خلال الليل. ولهذا يتناولون بعض أنواع الأدوية التي تساعدهم على التخلص من هذه المشكلة. ولا يعرف الكثيرون أنه يمكن في الإطار نفسه الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية، ومنها بذور الكوسا.

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والسبب أن هذه البذور تحتوي على نسبة مرتفعة من التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى سيروتونين يحفّز بدوره الدماغ على إنتاح الميلاتونين الذي تُطلق عليه تسمية "هورمون النوم".



ولهذا من المفيد تناول القليل من هذه البذور قبل ساعات من النوم، علماً أنها تحتوي أيضاً على الكربوهيدرات التي يمكن أن ترفع مستوى التريبتوفان في الجسم.



ومن الفوائد التي توفرها هذه البذور أيضاً، أنها تحتوي على نصف حاجة الجسم من المغنيزيوم الضروري لصحة الأعصاب والعظام كما لتنظيم مستوى ضغط الدم.



ومن الأصناف التي يمكن تناولها أيضاً لتعزيز القدرة على النوم، الحليب الفاتر مع القليل من العسل، فضلاً عن الموز.

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