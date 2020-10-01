الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

برنامج الوكيل.. شاب يبكي على الهواء ومبادرات في زمن قياسي

إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

وفيات الخميس 1/10/2020

توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

توزيع المعونات الشهرية اليوم

أسعار الذهب ليوم الخميس 1/10/2020

إعلان قائمة إساءة الاختيـــار اليوم

انخفاض على درجات الحرارة

بدء سريان قرار عزل مخيم البقعة ومناطق في الزرقاء

لجنة الأوبئة توضح حول احتمالية العودة للحظر الشامل




الخميس، 01-10-2020 10:17 ص

طريقة بسيطة لمساعدتك على النوم والتخلص من الأرق بسرعة

20180505040833833


الوكيل الاخباري - لأسباب مختلفة يعاني عدد كبير من الأشخاص من عدم القدرة على النوم بشكل منتظم خلال الليل. ولهذا يتناولون بعض أنواع الأدوية التي تساعدهم على التخلص من هذه المشكلة. ولا يعرف الكثيرون أنه يمكن في الإطار نفسه الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية، ومنها بذور الكوسا.

اضافة اعلان

والسبب أن هذه البذور تحتوي على نسبة مرتفعة من التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى سيروتونين يحفّز بدوره الدماغ على إنتاح الميلاتونين الذي تُطلق عليه تسمية "هورمون النوم".


ولهذا من المفيد تناول القليل من هذه البذور قبل ساعات من النوم، علماً أنها تحتوي أيضاً على الكربوهيدرات التي يمكن أن ترفع مستوى التريبتوفان في الجسم.


ومن الفوائد التي توفرها هذه البذور أيضاً، أنها تحتوي على نصف حاجة الجسم من المغنيزيوم الضروري لصحة الأعصاب والعظام كما لتنظيم مستوى ضغط الدم.

ومن الأصناف التي يمكن تناولها أيضاً لتعزيز القدرة على النوم، الحليب الفاتر مع القليل من العسل، فضلاً عن الموز.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

دراسة: تناول الفلفل الحار يمنحك فوائد مذهلة

2019_1_23_12_53_52_870

بهذه الحالات تضر منتجات الألبان بجسم الإنسان!

04103478888086423701481337280158

خبيرة تتحدث عن خطر المياه المعدنية!

33cc8931c56dc123db2ace35a63b0462

دراسة جديدة تحذر من شرب القهوة قبل الإفطار

78-133240-water-lemon-magical-combination-multiple-benefits_700x400

تحذير من خطر شرب ماء الليمون !

Tea-bags-2210

مخاطر أكياس الشاي الأخضر على الصحة

أخبار متعلقة
man-sleeping-1024x683

5 علامات تحذيرية تدل على أنك تفرط في النوم

النوم-الجيد-والعميق-يقيك-من-هذا-المرض

نصائح شائعة غير صحيحة عن النوم !

20170301111536

10 أطعمة صحية تزيد الوزن.. تجنبها!

3367606-865196924

مشاكل الأسنان تشكّل خطراً على النساء.. تفاصيل

فوائد_قشر_الرمان_للتخسيس

فوائد غير متوقعة لقشر الرمان.. تعرف عليها

emarat-news_2020-08-30_08-54-12_291607

احذرها .. مواد غذائية غير متوقعة تُعجل الشيخوخة