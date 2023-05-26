الجمعة 26-05-2023
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الجمعة، 26-05-2023 10:41 ص

طريقة سحرية لخفض ضغط الدم المرتفع

ضغط


الوكيل الاخباري - يمكن خفض الضغط المرتفع دون الحاجة لتناول الأدوية عن طريق اتباع مجموعة من الإرشادات غير تناول الكركديه، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.

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حدد شعبان النصائح التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بدون أدوية في الإجراءات التالية:


1- ممارسة الرياضة
تلعب الرياضة دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع، لذلك يجب الاهتمام بممارستها يوميًا لمدة نصف ساعة أو 5 أيام كل أسبوع.


2- تقليل الملح
من الضروري ألا تزيد الكمية المستهلكة من الملح على مدار اليوم عن ملعقة صغيرة، ما يعادل 2.5 جرام، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية به، مثل الوجبات السريعة والمعلبات.


3- فقدان الوزن
تعتبر السمنة من العوامل المؤدية لارتفاع ضغط الدم، لذلك لا بد من فقدان الوزن الزائد من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية تحت إشراف خبير تغذية، مع الانتظام في ممارسة الرياضة.


ويرجى العلم أن في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن فقدان الوزن يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بنسبة تصل إلى 5%


4- الإقلاع عن التدخين
التدخين من العادات اليومية الخاطئة التي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين.


بالتالي، يتعين على مريض الضغط المرتفع الإقلاع عنه نهائيًا، مع الابتعاد عن المدخنين أيضًا، لأن التدخين السلبي لا يقل خطورة عن الإيجابي.


5- عدم تناول المسكنات بدون وصفة طبية
يقبل الكثير من الأشخاص عن تناول المسكنات بشكل عشوائي، دون الانتباه أن تناولها دون مراجعة الطبيب قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأضرار، من بينها ارتفاع ضغط الدم.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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