الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في عمان

الخصاونة يدشن عمل قسم قسطرة القلب في البشير

الكويت تسقط الجنسية عن 54 مواطنا

المياه :حملة لإزالة اعتداءات في البحر الميت - فيديو وصور

ترقب شعبي لبلاغ رسمي جديد للتخفيف على الأردنيين

مطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

لجنة الأوبئة : الخطة الحكومية لفتح كافة القطاعات مستمرة

العتوم: المشاريع الملكية نفذت بالكامل في إربد

موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي كبير في عمان

الخيرية الهاشمية ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى لبنان

الأحد، 22-08-2021 10:47 ص

طريقة سهلة لخفض الكوليسترول دون دواء

foods-providing-low-cholesterol-diet-L2PQTBW-scaled


الوكيل الاخباري - تحدث خبير التغذية دوردان كيسكينر، في مقابلة مع صحيفة "سوزكو"، عن كيفية خفض نسبة الكوليسترول في الجسم دون دواء.

اضافة اعلان


كما هو معروف هناك نوعان من الكوليسترول، "الجيد" (HDL) و"الضار" (LDL)، التي يجب أن تكون متوازنة في الجسم.


من أجل تقليل مستوى LDL وزيادة مستوى HDL، يوصي الخبير بممارسة الرياضة بانتظام ومحاربة الوزن الزائد، بضرورة تقليل استهلاك الدهون وإعطاء الأفضلية للدهون غير المشبعة على الدهون المشبعة. يجب أيضًا تجنب الدهون الصلبة مثل السمنة .

 

بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بقواعد غذائية معينة.


وينصح الخبير بعدم تناول اللحوم الدهنية، والنقانق، والامتناع عن الوجبات السريعة المقلية، وعند استخدام الحليب ومنتجات الألبان، تفضيل المنتجات قليلة الدسم.


ينصح الخبير أيضًا بشرب المزيد من الماء على مدار اليوم واستهلاك المزيد من الألياف.


يؤكد كيسكينر أنه من الممكن خفض مستوى الكوليسترول السيئ دون دواء، وذلك باستخدام المنتجات والنباتات الطبيعية.

 

ويوصي بتناول الأطعمة التالية بانتظام:


-نخالة الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والبقوليات (الألياف)
-الجوز والبندق واللوز والأسماك وبذور الكتان (أوميغا 3)
-التفاح (الكوراستين والبكتين)
-الثوم (الأليسين)
-البصل (كوارتزتين)
-الجريب فروت والتفاح والكمثرى (البكتين)
-زيت الزيتون (الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة)
-الشاي الأخضر والأسود (مضادات الأكسدة).

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
knee-pain-main

علامات تحذر من أعراض ارتفاع الكوليسترول.. منها على الركبتين

لاىلا

اجراءات قد تمنع تطور الخرف

621863

تعرف على أبرز مخاطر كثرة الجلوس

age main

أسباب تجعل الجلد يشيخ قبل أوانه

18-08-21-402820881

اطعمة على الإفطار تخفض ضغط الدم المرتفع

turmeric-roots-and-powder-shot-from-above-royalty-free-image-1588089678

للمفاصل والالتهابات.. خمس فوائد صحية للكركم قد لا تعرفها

أخبار متعلقة
ماد

كيف تتخلص من دهون البطن العنيدة وتجعلها تختفي؟

البطيخ

علامات في البطيخ تشير إلى خطورة شديدة على صحة الجسم

mazakat-240319-5.1

اسباب تناول البطاطا دون ملح

3800

كيفية التعرف على 'القاتل الخفي' في الجسم

الدم

ماذا يحدث لجسمك عند نقص الحديد بالدم؟

طعام

حمض الفوليك للجميع يومياً يفيد القلب والدماغ