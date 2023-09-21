عادات يومية تجعلك تبدين أكبر سناً.. توقفي عنها الآن

الوكيل الإخباري - مع تقدمنا في العمر، من الطبيعي أن يتغير مظهرنا بمرور الوقت، ومع ذلك هناك بعض العادات اليومية، التي يمكن أن تسرع عملية الشيخوخة، وتجعلنا نبدو أكبر سناً مما نحن عليه في الواقع. من خلال إدراك هذه العادات وإجراء بعض التغييرات البسيطة، يمكننا إبطاء عملية الشيخوخة، والحفاظ على مظهر شبابي لفترة أطول.

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إليكِ أبرز العادات اليومية، التي تساعدكِ في الحصول على مظهر أكبر سناً.

1. قلة النوم:

إحدى العادات الأكثر شيوعاً، التي قد تجعلك تبدين أكبر سناً، هي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، فعندما لا نحصل على قسط كافٍ من الراحة، تنتج أجسامنا المزيد من «الكورتيزول»، وهو هرمون التوتر، الذي يمكن أن يكسر الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى التجاعيد، وترهل الجلد. بالإضافة إلى ذلك، قلة النوم يمكن أن تسبب الهالات السوداء، والانتفاخ تحت العينين، ما يجعلنا نبدو متعبين، وكبار في السن.



2. التعرض للشمس دون حماية:

إن التعرض المفرط لأشعة الشمس، دون حماية مناسبة، يمكن أن يكون له تأثير كبير على عملية شيخوخة بشرتنا، ويمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة، الصادرة عن الشمس، أن تلحق الضرر بألياف الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، والبقع العمرية، وتفاوت لون البشرة. لذا، من المهم استخدام واقي شمس ذي عامل حماية (SPF) عالٍ، وارتداء ملابس واقية، والحد من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة؛ للحفاظ على بشرة ذات مظهر شبابي.



3. نظام غذائي غير صحي:

النظام الغذائي السيئ، الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، يمكن أن يساهم في الشيخوخة المبكرة، ويمكن أن تؤدي الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من: السكر، والكربوهيدرات المصنعة، والدهون غير الصحية، إلى الالتهاب، والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد، وتسريع عملية الشيخوخة. من ناحية أخرى، يمكن لنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية، أن يوفر العناصر الغذائية اللازمة لدعم صحة الجلد، وإبطاء عملية الشيخوخة.



4. التوتر والقلق:

بالإضافة إلى التأثير على صحتك العقلية والعاطفية، يمكن أن يكون للإجهاد تأثير سلبي على بشرتكِ، فالعلاقة بين الإجهاد والشيخوخة معقدة، وأحد الجناة الرئيسيين وراء هذا الاتصال هو «الكورتيزول»، وغالباً يشار إليه، أيضاً، باسم «هرمون الإجهاد»؛ وعندما يتعرض جسمك للإجهاد في كثير من الأحيان، فإنه يطلق مستويات أعلى من «الكورتيزول».



في حين أن «الكورتيزول» يؤدي وظائف أساسية في الجسم، فإن الارتفاع المفرط والمطول لهذا الهرمون يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة لصحة بشرتك ومظهرها، وقد يؤثر «الكورتيزول» في الجلد لوجود المزيد من الزهم، ويسبب الاحمرار، ويكسر الإيلاستين والكولاجين.



5. عدم شرب المياه:

الجفاف ضار بصحتك على العديد من المستويات، ويمكن أن يؤثر بالتأكيد في صحة بشرتكِ، ويساهم في الشيخوخة المبكرة، وعندما يفتقر جسمكِ إلى الترطيب اللازم، تفقد بشرتكِ امتلاءها ومرونتها الطبيعية، ما يؤدي إلى تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد، في حين أن الجفاف العرضي لن يكون له تأثير دائم على بشرتكِ، إلا أن الجفاف المزمن سيكون كذلك. والجفاف المزمن سوف يمتص الحياة من بشرتكِ، إذا لم يتم الحفاظ على الأنسجة بمستويات صحية من الماء، فإن دورة التكاثر لخلايا بشرتك تضعف، حيث يقل إنتاج ألياف الكولاجين، التي تعزز نضارة وحيوية البشرة.

6. تناول السكريات:

تناول السكريات يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة، من خلال ظاهرة تعرف باسم «Glycation»، وهي عملية تعلق جزيئات السكر نفسها بالكولاجين والإيلاستين، وتشكل منتجات ثانوية ضارة، معروفة باسم المنتجات النهائية لنسبة السكر في الدم المتقدمة. وفي هذه الحالة، يضعف الجلد، ما يؤدي بشكل واضح إلى التجاعيد والتشقق والترهل والبلادة، وتكوين الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي والالتهاب، وكلها تسرع الشيخوخة.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع استهلاك السكر، أيضاً، إلى المزيد من حب الشباب والبقع الداكنة وعملية شفاء أطول، عندما يتعلق الأمر بالجروح والإصابات المماثلة. وللحفاظ على بشرة شابة، عليكِ التقليل من استهلاكك للأطعمة والمشروبات السكرية، واختاري نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بمضادات الأكسدة بدلاً من ذلك، للمساعدة في مكافحة الآثار السلبية للسكر.



7. النوم بالمكياج:

إهمال تنظيف وجهكِ قبل النوم يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على بشرتكِ، بما في ذلك الشيخوخة المبكرة، حيث إن ترك المكياج طوال الليل يمكن أن يضر بصحة بشرتكِ، لأن الأوساخ والغبار والملوثات المختلفة تتراكم على البشرة وبين المسام. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي منتجات المكياج على مواد كيميائية، ومكونات يمكن أن تسد المسام، وتخنق الجلد، وعند ترك هذه المواد طوال الليل، يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور والتهيج.

أثناء النوم، تخضع أجسامنا لعملية تجديد وإصلاح، وهذا ينطبق بشكل خاص على بشرتنا، لأنها أكبر عضو في الجسم، وتتعرض باستمرار للمؤثرات الخارجية. لذا، إزالة المكياج قبل النوم تسمح للبشرة بالتنفس، وتسهل عملية التعافي الطبيعية التي تحدث أثناء النوم.



8. إهمال العناية باليدين:

كثيراً ما يتم تجاهل العناية باليدين، ضمن إجراءات العناية بالبشرة، على الرغم من أنها مؤشر حاسم في تحديد عمرنا، ومظهرنا الشبابي، أو الكبر في السن، خاصة لأن اليدين تتعرضان للكثير من الصابون والمنتجات القاسية، ما يسرع علامات الشيخوخة، مثل: الجفاف، والبقع الداكنة، وقلة المرونة، لذلك من الضروري الاهتمام بالعناية باليدين، والالتزام بالترطيب يومياً، بالإضافة إلى عدم إهمال تطبيق كريم واقٍ من الشمس على اليدين يومياً.

زهرة الخليج

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