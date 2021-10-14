الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 12:45 م

عالم أمريكي يقول إن 'الشيخوخة مرض' قابل للعلاج

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الوكيل الإخباري- يتعامل الجميع مع الشيخوخة على أنها أمر طبيعي وحتمي ولا أحد سينجو منها، ولكن ليس عالم الوراثة ديفيد سينكلير.

فاستناداً إلى دراساته التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، يقول إنه من الممكن تأخير الشيخوخة ببعض العادات البسيطة حتى نتمتع بحياة أطول وأكثر صحة.

ويعتقد سينكلير أنه سيكون من الممكن قريباً القيام بذلك باستخدام الأدوية، التي لا تزال قيد الاختبار وتقول إنه من المحتمل أننا سنكون قادرين على عكس مرحلة الشيخوخة>

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وكان قد حصل سينكلير على درجة الدكتوراه من جامعة "نيو ساوث ويلز" في أستراليا، ومن معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، وهو مسؤول الآن عن مختبر في جامعة هارفارد حيث يبحث في أسباب تقدم الإنسان في العمر.

المصدر: bbc عربي

 

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