علاجات طبيعية للتحكم في الشهية

الوكيل الإخباري - "الغذاء ضروري للحياة"، ولكن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يعيق نوعية الحياة، وكلنا على دراية بهذا الشيء ولكننا نفشل في مواكبة لعبة التغذية والشهية، وللأسف يوجد العديد من الأشخاص الذين ممن هم من ذوي شهية متزايدة تجعلهم يأكلون من دون داع، وإذا كنت واحداً منهم، فيمكن أن تكون هذه المقالة مفيدة للغاية.

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الجدير بالذكر، أن زيادة الشهية تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة والكوليسترول وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال لا الحصر. ومن أجل الحفاظ على صحة جيدة، من المهم التحكم في الشهية، إليك أبرز مثبطات الشهية الطبيعية.

شرب الماء

شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يفعل العجائب لصحتك بما في ذلك كبح الشهية، في الوقت نفسه يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية قمع الشهية بدون طعام ويبدو أن الماء هو الحل المناسب، يمكن أن يساعد شرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم في تقليل آلام الجوع كما يمكن أن يساعدك شرب كوب من الماء الخالي من السعرات الحرارية قبل كل وجبة على استهلاك كمية أقل من الطعام.

تناول اللوز

كلما شعرت بالجوع، تناولي ببساطة بعض اللوز وهذا سيجعلك تشعرين بجوع أقل على الفور، فاللوز غني بفيتامين (هـ) ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم وتناوله عند الرغبة في تناول الطعام سيمنع الإفراط في تناول الطعام، ولكن لا تفرطي في تناول هذه الأطعمة، يكفي حفنة من اللوز يومياً.



بذور الكتان

هذه البذور مليئة بالألياف القابلة للذوبان والأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تساعدك على قمع شهيتك، ويجب عليك إضافة بذور الكتان إلى سلطاتك وتناولها مرة واحدة على الأقل في اليوم، إذ تقدم بذور الكتان عدداً لا يحصى من الفوائد الصحية التي تشمل التحكم في الشهية، كما ستعمل هذه البذور الصغيرة على تغذية جسمك لساعات أطول.



تناول الشاي القامع للشهية

صدق أو لا تصدق، هناك أنواع من الشاي يمكنها أن تكبح شهيتك، إليك نوعين من أنواع الشاي مفيدين إذا كنت تبحث عن طرق لتقليل شهيتك.



- شاي الكركديه

يحتوى شاي الكركديه هو وجود مادة البوليفينول التي تساعد على إنقاص الوزن، كما أنه يجعل معدتك وعقلك يشعران بالشبع.



- شاي النعناع

كلما شعرت بالجوع في أوقات غريبة، ما عليك سوى تحضير هذا الشاي وشربه، سوف يمنحك الإحساس بالراحة والشبع.



التمارين الرياضية قبل الأكل

تماماً مثل شرب الماء قبل الأكل، فإن ممارسة الرياضة مفيدة أيضاً لكبح الشهية، بعد التمرين الجيد يميل جسمك إلى الشعور بالتعب الذي يرسل إشارة إلى عقلك مما يجعلك تشعر بجوع أقل.

زهرة الخليج