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الأربعاء، 17-05-2023 03:31 م

علاج الكحة لمرضى السكر والضغط

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الوكيل الإخباري- ما هو علاج الكحة لمرضى السكر والضغط؟ إليك أبرز العلاجات المستخدمة والآمنة للمرضى فيما يأتي.

إليك فيما يأتي مزيدًا من تفاصيل علاج الكحة لمرضى السكر والضغط:

علاج الكحة لمرضى السكر والضغط
سوف نقوم بذكر العلاج لكل حالة بشكل منفصل، حيث يجب استخدام العلاج بعد زيارة الطبيب والتأكد منه كالآتي:


1. علاج الكحة لمرضى السكر
للتخفيف من الكحة وأعراضها المرافقة يتم استخدام عدد من الأدوية كالمثبطات وطاردات البلغم وهي كالآتي:

ديكستروميتورفان (Dextromethorphan): ويستخدم في تركيب عدد من الأدوية التي تُساعد على التخلص من الكحة، إذ يجب الحصول عليه بجرعات مدروسة لتجنب أي آثار جانبية، لكنه على كل الأحوال يعد من الأدوية الآمن استخدامها عند مرضى سكر الدم لعلاج الكحة.

غوايفنيزين (Guaifenesin): يستخدم للتخلص من البلغم والكحة أيضًا، ويعد آمنًا لمرضى السكري.﻿
كما يجب الحرص على قراة النشرة الدوائية خاصةً للأدوية السائلة إذ يحتوي مجموع منها على السكر الذي قد يرفع من مستويات سكر الدم. ﻿

2. علاج الكحة لمرضى ضغط الدم
حول الحديث عن علاج الكحة لمرضى السكر والضغط، لا تعد جميع الأدوية آمنة للاستخدام، فبعضها كمضادات الاحتقان ليس جميعها قد يرفع من مستويات ضغط الدم وتشكل خطرًا على صحة المريض خاصةً إذا كان مُصاب بأمراض القلب الوعائية.

هُناك بعض الأدوية المُصممة خصيصًا لمرضى الضغط، مثل:

الدواء الذي يحتوي على المكونيين الفعاليين لعلاج الكحة، وهما: ماليات كلورفينيرامين (Chlorpheniramine maleate)، وهيدروبروميد ديكستروميثورفان (Dextromethorphan hydrobromide).
الغوايفنيزين.
الديكستروميثورفان.﻿
كما يجب على مريض ضغط الدم تجنب أدوية، مثل:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل: الإيبروبروفين، ونابروكسين (Naproxen).
مضادات الاحتقان، مثل: السودوإيفيدرين (pseudoephedrine)، والإيفيدرين (Ephedrine)، وفينيليفرين (Phenylephrine).
كيف تخفف من الكحة في المنزل؟
إضافة إلى علاج الكحة لمرضى السكر والضغط، هُناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها في المنزل لتخفيف الكحة وأعراضها، وهي كما يأتي:

1. نصائح لمرضى ضغط الدم

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إليك أبرز النصائح فيما يأتي:﻿

اشرب كمية وفيرة من السوائل يوميًا، مثل: الماء، والعصائر الطبيعية، والشاي، وحساء مرق العظام والتي تساعد في التخلص من البلغم المرافق للكحة أحيانًا.
اشرب الشاي الساخن حيث يساهم في التخلص من أي احتقانٍ موجود، ومن الكحة أيضًا.


خذ حمامًا ساخن أو قم باستنشاق بخار الماء بهذا يساعد في التخفيف من أعراض الكحة.


2. نصائح لمرضى السكري
هُناك بعض النصائح التي ستساعدك إن كُنت مصابًا بسكر الدم وتُعاني من الكحة، مثل:

احرص على تناول 5 وجبات صغيرة يوميًا بدلًا من ثلاثِ وجبات كبيرة، فهذا يساعد على زيادة الشهية خلال فترة المرض.


ابتعد عن شرب السوائل أو العصائر التي تحتوي على كميات من السكر المُضاف.
تناول أدويتك المخصصة لارتفاع سكر الدم لتنظيم مستوياته، إذ غالبًا ما يرتفع مستوى سكر الدم عند تعرضك لآفة كالكحة.


ويب طب

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