الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا

الأحد، 03-07-2022 04:49 م

علاج حروق الليزر

ازالة-اثار-الحروق-بالليزر


الوكيل الإخباري - يلجأ معظم الأشخاص إلى إزالة الشعر بالليزر للتخلص منه بشكل دائم، عن طريق أشعة الليزر التي تستهدف إتلاف بصيلات الشعر ومنع نموه.

لكن على الرغم من فعالية هذا الإجراء في التخلص من الشعر الغير مرغوب به، يبقى له الكثير من الآثار الجانبية والأضرار، أبرزها حرق الليزر، لذا سنتعرف في هذا المقال على اسباب واعراض وعلاج آثار حروق الليزر.

يعتمد علاج حروق الليزر إلى حد كبير على درجة أو شدة الحرق، فالحروق من الدرجة الثانية والثالثة بحاجة إلى أن يكشف الطبيب المختص على المصاب بها وأن يقدم له رعاية طبية، وبالتالي لا يمكننا أن نقدم لكم علاجاً لها، أما فيما يتعلق بعلاج حروق الليزر السطحية، فهذا سهل، حيث يمكن علاج حروق الليزر المنزلي وفق ما يلي: 

اضافة اعلان

 

تبربد المنطقة المصابة: تعتبر أسرع طريقة لتهدئة الإحساس بالحرق هي تبريد الجلد بأسرع ما يمكن، وكلما بدأت بهذا مبكراً، كلما شعرت بالراحة من الألم وتعافى الحرق بشكل أسرع، ويمكنك القايم بذلك من خلال الاستحمام بالماء البارد أو وضع كمادات باردة، لكن تجنب استخدام الماء المثلج.


تناول المسكنات: يساهم تناول المسكنات في الحد من الألم المرافق لحرق الليزر.


استخدام كريمات حروق الليزر: يمكن تطبيق بعض أنواع الكريمات بشكل موضعي مثل الكريمات المضادة الحيوية أو كريم الهيدروكورتيزون أن يساهم في تهدئة المنطقة المصابة وحماية الجلد.


استعمال ميبو للحروق: حيث يعد فعالاً في علاج الحروق، ويمكن استخدامه من خلال وضع طبقة رقيقة على منطقة الحرق بحيث يتم تغطيتها بالكامل، بمعدل 3 - 4 مرات يومياً في حال ترك الحرق مكشوفاً، ومرتين في حال تم وضع ضمادة على الحرق.


طلب الاستشارة الطبية: على الرغم من إمكانية علاج حروق الليزر من الدرجة الأولى في المنزل، إلا أنه من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم شدة إصابتك ووصف الدواء المناسب للمساعدة في شفاء إصاباتك بأسرع وقت.

 

بابونج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
غازات-عند-الحامل

أسباب رائحة الغازات الكريهة عند الحامل

2020_7_30_1_1_54_304

الصحة السعودية تحذر الحجاج من التعرض المباشر للشمس

ما-هي-مسببات-فرط-تعرق-اليدين-والقدمين

أسباب تعرق اليدين وكيفية العلاج

ما-هي-فوائد-الأسبرين-بعد-سن-الأربعين-1-768x512

فوائد الأسبرين بعد سن الأربعين

ما-هي-أضرار-المايكروبليدنج-للحواجب

عيوب وأضرار المايكروبليدنج

1614867993_ما-أهمية-الإحماء-قبل-التمرين-وما-مخاطر-عدم-القيام-بذلك؟

فوائد الإحماء قبل اللعب

أخبار متعلقة
ة

ظهور كدمات زرقاء في الجسم.. أسبابه وطرق علاجها

tbl_articles_article_20453_219329e82b-43f5-4427-9c0d-6dd9c2842793

علاج الحساسية والحكة في المنزل

242725-اعراض-الصدفية

طرق الوقاية من الصدفية

2018_10_25_14_40_33_812

دراسة.. الطول الزائد يهدد بالاصابة في 3 أمراض