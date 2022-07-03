الوكيل الإخباري - يلجأ معظم الأشخاص إلى إزالة الشعر بالليزر للتخلص منه بشكل دائم، عن طريق أشعة الليزر التي تستهدف إتلاف بصيلات الشعر ومنع نموه.



لكن على الرغم من فعالية هذا الإجراء في التخلص من الشعر الغير مرغوب به، يبقى له الكثير من الآثار الجانبية والأضرار، أبرزها حرق الليزر، لذا سنتعرف في هذا المقال على اسباب واعراض وعلاج آثار حروق الليزر.



يعتمد علاج حروق الليزر إلى حد كبير على درجة أو شدة الحرق، فالحروق من الدرجة الثانية والثالثة بحاجة إلى أن يكشف الطبيب المختص على المصاب بها وأن يقدم له رعاية طبية، وبالتالي لا يمكننا أن نقدم لكم علاجاً لها، أما فيما يتعلق بعلاج حروق الليزر السطحية، فهذا سهل، حيث يمكن علاج حروق الليزر المنزلي وفق ما يلي:

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تبربد المنطقة المصابة: تعتبر أسرع طريقة لتهدئة الإحساس بالحرق هي تبريد الجلد بأسرع ما يمكن، وكلما بدأت بهذا مبكراً، كلما شعرت بالراحة من الألم وتعافى الحرق بشكل أسرع، ويمكنك القايم بذلك من خلال الاستحمام بالماء البارد أو وضع كمادات باردة، لكن تجنب استخدام الماء المثلج.



تناول المسكنات: يساهم تناول المسكنات في الحد من الألم المرافق لحرق الليزر.



استخدام كريمات حروق الليزر: يمكن تطبيق بعض أنواع الكريمات بشكل موضعي مثل الكريمات المضادة الحيوية أو كريم الهيدروكورتيزون أن يساهم في تهدئة المنطقة المصابة وحماية الجلد.



استعمال ميبو للحروق: حيث يعد فعالاً في علاج الحروق، ويمكن استخدامه من خلال وضع طبقة رقيقة على منطقة الحرق بحيث يتم تغطيتها بالكامل، بمعدل 3 - 4 مرات يومياً في حال ترك الحرق مكشوفاً، ومرتين في حال تم وضع ضمادة على الحرق.



طلب الاستشارة الطبية: على الرغم من إمكانية علاج حروق الليزر من الدرجة الأولى في المنزل، إلا أنه من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم شدة إصابتك ووصف الدواء المناسب للمساعدة في شفاء إصاباتك بأسرع وقت.

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