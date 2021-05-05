الأربعاء 05-05-2021
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الأربعاء، 05-05-2021 12:09 م

علامات تشير إلى أنك تواجه خطر السكري!

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الوكيل الاخباري - تدل بعض العلامات على ارتفاع مستوى السكر في الدم. ومن المهم الانتباه إليها منعاً للمعاناة من مرض السكري مع مرور الوقت، ومنها:

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- الدخول المتكرر إلى المرحاض من أجل التبوّل.
- الشعور الدائم بالعطش الشديد.
- الشعور بالجوع غير الاعتيادي.
- خسارة الوزن بشكل مفاجئ ومن دون مبرر واضح، وهو ما يحدث غالباً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر المفرط في الدم.


- تشوّش النظر وذلك أن ارتفاع مستوى السكر يؤثر في الأوعية الدموية الخاصة بالعينين، مما يسبّب تراكم السوائل في العدسة.


- التعب غير المبرر، وهو يعني انخفاض مستوى السكر في الدم وأن الغلوكوز ينتقل من الدورة الدموية إلى خلايا الجسم.


- بطء التئام الجروح، وهو من أبرز العلامات الدالة على ارتفاع مستوى السكر في الدم وعلى امكانية مواجهة مرض السكري. إذاً، من المهم التنبّه إلى هذه العلامات والحرص على استشارة الطبيب الاختصاصي والقيام بالتدابير التي يمكن أن تمنع الخطر.

 

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