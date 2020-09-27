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الأحد، 27-09-2020 01:41 م

علامات تكشف إصابتك بنقص الأكسجين في الدم

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الوكيل الإخباري _يعاني العديد من الاشخاص من نقص الأكسجين في الدم ما يتسبب بتلف بعض أجهزة الجسم، ومن بينها الدماغ والكبد، تعرف على ابرز الاعراض التي تدل على نقص الأكسجين في الدم :

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1- حدوث تغير في لون بشرتك، وعادةً ما تتراوح بين الأزرق والأحمر.


2- السعال

 

3- سرعة دقات القلب.


4- سرعة التنفس.


5- الشعور بضيق في التنفس.


6- بطء معدل ضربات القلب.


7- التعرق.

8- صفير النفس.

 

 

المصدر : الكونسلتو 

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