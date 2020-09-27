علامات تكشف إصابتك بنقص الأكسجين في الدم

الوكيل الإخباري _يعاني العديد من الاشخاص من نقص الأكسجين في الدم ما يتسبب بتلف بعض أجهزة الجسم، ومن بينها الدماغ والكبد، تعرف على ابرز الاعراض التي تدل على نقص الأكسجين في الدم :

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1- حدوث تغير في لون بشرتك، وعادةً ما تتراوح بين الأزرق والأحمر.



2- السعال

3- سرعة دقات القلب.



4- سرعة التنفس.



5- الشعور بضيق في التنفس.



6- بطء معدل ضربات القلب.



7- التعرق.



8- صفير النفس.



المصدر : الكونسلتو

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