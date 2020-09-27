علامات تكشف إصابتك بنقص الأكسجين في الدم

الوكيل الإخباري _يعاني العديد من الاشخاص من نقص الأكسجين في الدم ما يتسبب بتلف بعض أجهزة الجسم، ومن بينها الدماغ والكبد، تعرف على ابرز الاعراض التي تدل على نقص الأكسجين في الدم :
1- حدوث تغير في لون بشرتك، وعادةً ما تتراوح بين الأزرق والأحمر.
2- السعال
3- سرعة دقات القلب.
4- سرعة التنفس.
5- الشعور بضيق في التنفس.
6- بطء معدل ضربات القلب.
7- التعرق.
8- صفير النفس.
المصدر : الكونسلتو
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