علامات تنذر بحدوث جلطة في البطن

الوكيل الإخباري- تعتبر جلطة البطن من المشكلات الصحية التي قد تتشابه أعراضها مع بعض الأمراض الأخرى، لذا يجب استشارة الطبيب على الفور حال ظهور أي من علامات الإصابة.



أعراض جلطة البطن

تختلف أعراض جلطة البطن من شخص لآخر، وعادة ما تشمل ما يلي:



-ألم شديد في البطن.



-ألم في البطن يختفي ويعود من حين لآخر.



-القيء والغثيان.



-نزول دم في البراز.



-الإسهال.



-الانتفاخ وتورم البطن.



وقد تتشابه هذه الأعراض مع حالات أخرى، لذا لا بد من الذهاب إلى الطبيب لتلقي التشخيص المناسب واستبعاد الأسباب المحتملة الأخرى والحصول على العلاج حسب الحالة.



وربما يلاحظ الشخص احمرار وسخونة وبقعة داكنة في المنطقة الموجود بها الجلطة، كذلك الشعور بتورم وانتفاخ في تلك المنطقة.



عوامل تزيد فرص الإصابة بجلطة البطن

من الممكن أن تساهم بعض العوامل في حدوث جلطة في البطن، مثل التدخين وزيادة الوزن والسمنة وتخطي سن 60 عامًا وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والتاريخ العائلي المرضي وتناول حبوب منع الحمل، فضلاً عن الإصابة ببعض المشكلات الصحية كالسكري والأمراض الالتهابية المزمنة.



كيف تفرق بين جلطة البطن وغيرها؟

لا بد من التوجه إلى عيادة الطبيب لتشخيص جلطة البطن وغيرها، حيث يسأل الطبيب عن الأعراض والتاريخ العائلي المرضي، وربما يوصي بإجراء أشعة مقطعية.



علاج جلطة البطن

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-الأدوية

يمكن أن يوصي الأطباء بتناول الأدوية للتخلص من جلطات الدم، مثل الوارفارين، فضلاً عن أخذ حقن مناسبة.



-الجراحة

في بعض الحالات، يضطر الطبيب إلى إجراء القسطرة، حيث يقوم بوضع أنبوبة طويلة تسمى قسطرة في الوريد لاستهداف الجلطة، وربما يعمل على تركيب جهاز من خلال القسطرة لسحب الجلطة للخارج.