علامات خطرة تدل على مستوى منخفض جدا من الزنك

الوكيل الاخباري - يؤكد العلماء أن وجود مستوى كافٍ من الزنك في الجسم يقلل من خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان



وكشف باحثون إسبان في مجلة "medikforum" عن أن المستويات المنخفضة جدا من الزنك في دم المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا ترتبط بزيادة إمكانية الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس. كيف يمكن ضبط مستوى الزنك في الدم؟



فيما يلي علامات على أن جسمك يحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الزنك:

- تساقط شعر.

- حب الشباب.

- بطء في التئام الجروح.

- مشاكل بصرية.

- تدهور حاسة التذوق.



سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





