الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان من البنك المركزي بشأن تأجيل الاقساط

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

توضيح حول موعد قرار تعليق صلاة الجمعة

الأقصى لا يقبل القسمة على اثنين

الزراعة: سنخفض نسبة التعديات على الغابات الى 90%

قرارات هامة من التربية بشأن امتحان التوجيهي

موعد بدء حظر التجول الشامل اليوم

الأوقاف : تسلّم 31 إماماً وواعظاً المكرمة الملكية للمُقبلين على الزواج

العقبة .. 15 فندقا يستعد للإغلاق

وزير الخارجية: حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

الخميس، 11-03-2021 03:37 م

علامات خطرة تدل على مستوى منخفض جدا من الزنك

زيادة-الزنك-300x179


الوكيل الاخباري - يؤكد العلماء أن وجود مستوى كافٍ من الزنك في الجسم يقلل من خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وكشف باحثون إسبان في مجلة "medikforum" عن أن المستويات المنخفضة جدا من الزنك في دم المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا ترتبط بزيادة إمكانية الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس. كيف يمكن ضبط مستوى الزنك في الدم؟


فيما يلي علامات على أن جسمك يحتوي على مستويات منخفضة جدًا من الزنك:

- تساقط شعر.

- حب الشباب.
- بطء في التئام الجروح.
- مشاكل بصرية.
- تدهور حاسة التذوق.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
131-061220-high-blood-pressure-face-silent-enemy-2

ارتفاع ضغط الدم.. 5 أعراض خطيرة مهددة للحياة

main_image6012dffe33053

علاج طبيعي لاستعادة حاسة الشم

tbl_articles_article_26963_469fb078e6c-b90e-44ea-b74f-f04492b13a26

شرب الماء أثناء تناول الطعام مفيد أم ضار؟

1-1243397

نصائح هامة للتخلّص من الوزن الزائد

798221d0-8f5c-4097-a2f7-295eb3014cb4_16x9_1200x676

خطأ شائع عند استخدام الجل المعقّم يجعله غير فعال

unnamed

للاستيقاظ دون الشعور بالتعب.. تجنب هذه العادات السيئة!

أخبار متعلقة
main_image6012dffe33053

علاج طبيعي لاستعادة حاسة الشم

798221d0-8f5c-4097-a2f7-295eb3014cb4_16x9_1200x676

خطأ شائع عند استخدام الجل المعقّم يجعله غير فعال

اعراض-نقص-فيتامين-د-على-العضلات

أمراض وعلامات نقص فيتامين D في الجسم

541352-fac36f40-d8bb-45d5-ad83-4e5f790a4267

فيتامين اساسي للقضاء على نزلات البرد

210210-covid-vaccine-jm-1541_15732e548af2da90e3d23c32d7d73d4d.fit-760w

هل لقاح كورونا آمن لمرضى السرطان؟.. خبراء يجيبون

مرض_زونا

مرض Zona الذي يفاقمه التوتر.. ما هو وما أعراضه؟