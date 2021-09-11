علامة في البطن تدل على إصابتك بمرض خطير

الوكيل الاخباري - إذا ظهرت هذه العلامة في بطن أحد الأشخاص فيجب عليه مراجعة الطبيب سريعا، لأنها دليل على وجود مرض شديد في الكبد.

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وفقًا لـ "بريتش ليفر ترست" التي يرمز إليها اختصارا بـ "بي إل تي"، فإن "تورم منطقة البطن السفلية" والذي يطلق عليه "الاستسقاء" يشير إلى إلى أن مرض الكبد الدهني المشار إليه بـ "إن إيه إف إل دي" قد تقدم إلى مراحل لاحقة.



بالإضافة إلى تورم أسفل البطن فإن هناك عددا من الأعراض يمكن الاسترشاد بها لمعرفة درجة المرض، ومنها:



اصفرار العينين والجلد (اليرقان)، الكدمات بسهولة، البول الداكن، قيء الدم، البراز الأسود، فترات من الارتباك أو ضعف الذاكرة (اعتلال دماغي)، حكة في الجلد.



وتنصح "بي إل تي" الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والذين تظهر عليهم أي من الأعراض المذكورة أعلاه، بالحصول على "عناية طبية عاجلة".



ومرض الكبد الدهني "إن إيه إف إل دي" هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، وعادة ما تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة إذا لم تتم معالجتها.



هل يمكن علاجه؟



لسوء الحظ، لا توجد أي علاجات محددة حتى الآن لـ الكبد الدهني، لكن الأطباء غالبا ما يحاولون مع المريض لكي يجري تغييرات على نمط حياته لمنع تدهور الحالة.



ومع ذلك، فإن التأكيد الأهم هو أنه من المهم ألا تفقد الوزن بسرعة كبيرة، لأن هذا قد يسبب مشاكل في الكبد.







المصدر : سبوتنك