عنصر غذائي يحمي دماغ كبار السنّ من الأمراض

الوكيل الاخباري- أكدت دراسة حديثة أن استهلاك بعض العناصر الغذائية يحافظ على أدمغة كبار السنّ ويحميها من بعض أمراض التقدّم في السنّ، مؤكدين أن أفضل مصدر غذاء صديق للقلب هو الأسماك الزيتية الغنية بالأوميغا 3.



وأكدت الدراسة أن السردين والرنجة والسلمون والماكريل من الأسماك الزيتية الغنية بالأوميغا 3 EPA وDHA. وقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم (مرتين في الأسبوع) لهذه الأنواع يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يعمل الأوميغا 3 كدرع حقيقية تساعد في خفض ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.



وأشارت الدراسة إلى أن الأسماك الزيتية مفيدة أيضاً لتكوين خلايا الدماغ، وتعمل على تحسين التبادل بين الخلايا العصبية، وقد أظهرت الدراسة أن زيادة استهلاك الأسماك يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخَرَف.



وقام الباحثون في جامعة بوردو الفرنسية بتحليل فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ (تقييم المادة البيضاء، واكتشاف الاحتشاءات الخفية، وما إلى ذلك) لأكثر من 1600 شخص فوق سنّ الـ 65 (ومتوسط 72 عاماً)، ممن ليس لديهم تاريخ مع أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو الخَرَف، كان على الجميع أيضاً إدخال معدل استهلاكهم الأسبوعي للأسماك. وأظهرت نتائجهم أن الأوعية الدماغية تكون أكثر صحةً عند الذين يتناولون الأسماك بكثرة (مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع).

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المصدر: لها