عيوب وأضرار المايكروبليدنج

الوكيل الإخباري - مايكروبليدنج الحواجب هو شكل من أشكال المكياج التجميلي شبه الدائم، الذي يتم إجراؤه باستخدام أداة يدوية، تتكون من إبر دقيقة جداً تشبه شكل الشفرة، تحتوي على صبغة تساعد في رسم كل شعرة على حدة، ويتم ذلك عن طريق خدش سطح الجلد بشكل رقيق جداً، للحصول على حواجب سميكة بشكل طبيعي، وخاصة لمن لديهن حواجب رفيعة أو غير متساوية.

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يعد المايكروبليدنج آمناً بشكل عام، إذ إن غالبية النساء اللاتي أجرينه لم يعانين من أي مشكلات، ولكن قد تكون هناك بعض المخاطر المحتملة، ومنها ما يأتي:



الإصابة بالعدوى: في بعض الأحيان، قد يكون الحبر ملوثاً بالبكتيريا أو العفن؛ إذ ليس هناك ما يضمن أنها آمنة، حتى لو كانت العبوة مغلقة، لذلك قد يعطيك طبيبك المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات أو مضادات الفطريات إذا أصبت بعدوى.



رد فعل تحسسي: قد تصابين بطفح جلدي مثير للحكة من الحبر، وقد يكون ذلك علامة على ظهور رد فعل تحسسي على شكل حبيبات حمراء صغيرة، وهذا أمر نادر الحدوث،إذ إنه أحياناً ما يتم خلط اللون الأحمر مع الصبغة السوداء لعمل ظل يتناسب مع حواجبك الطبيعية، وقد تحتاجين إلى حقن الستيرويد أو مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية.



الأورام الحبيبية: تحدث الأورام الحبيبية أحياناً بعد أشهر أو سنوات من جلسة المايكروبيلدنج، نتيجة ردة فعل الجسم التي تتمثل في عمل عقدة التهابية حول المنطقة لحمايتكِ، بسبب دخول مواد غريبة في جلدك، وبالتالي عليكِ تناول المضادات الحيوية للتحسن.



الندبات البسيطة: قد تظهر بعض الندبات البسيطة في منطقة الحواجب بعد جلسة المايكروبليدنج.

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