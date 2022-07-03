الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الأحد، 03-07-2022 02:52 م

عيوب وأضرار المايكروبليدنج

ما-هي-أضرار-المايكروبليدنج-للحواجب


الوكيل الإخباري - مايكروبليدنج الحواجب هو شكل من أشكال المكياج التجميلي شبه الدائم، الذي يتم إجراؤه باستخدام أداة يدوية، تتكون من إبر دقيقة جداً تشبه شكل الشفرة، تحتوي على صبغة تساعد في رسم كل شعرة على حدة، ويتم ذلك عن طريق خدش سطح الجلد بشكل رقيق جداً، للحصول على حواجب سميكة بشكل طبيعي، وخاصة لمن لديهن حواجب رفيعة أو غير متساوية. 

اضافة اعلان

 

يعد المايكروبليدنج آمناً بشكل عام، إذ إن غالبية النساء اللاتي أجرينه لم يعانين من أي مشكلات، ولكن قد تكون هناك بعض المخاطر المحتملة، ومنها ما يأتي: 


الإصابة بالعدوى: في بعض الأحيان، قد يكون الحبر ملوثاً بالبكتيريا أو العفن؛ إذ ليس هناك ما يضمن أنها آمنة، حتى لو كانت العبوة مغلقة، لذلك قد يعطيك طبيبك المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات أو مضادات الفطريات إذا أصبت بعدوى.


رد فعل تحسسي: قد تصابين بطفح جلدي مثير للحكة من الحبر، وقد يكون ذلك علامة على ظهور رد فعل تحسسي على شكل حبيبات حمراء صغيرة، وهذا أمر نادر الحدوث،إذ إنه أحياناً ما يتم خلط اللون الأحمر مع الصبغة السوداء لعمل ظل يتناسب مع حواجبك الطبيعية، وقد تحتاجين إلى حقن الستيرويد أو مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية.


الأورام الحبيبية: تحدث الأورام الحبيبية أحياناً بعد أشهر أو سنوات من جلسة المايكروبيلدنج، نتيجة ردة فعل الجسم التي تتمثل في عمل عقدة التهابية حول المنطقة لحمايتكِ، بسبب دخول مواد غريبة في جلدك، وبالتالي عليكِ تناول المضادات الحيوية للتحسن.


الندبات البسيطة: قد تظهر بعض الندبات البسيطة في منطقة الحواجب بعد جلسة المايكروبليدنج.

 

بابونج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت - صورة رئيسية وصورة اولى

تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت

7371221-257635106

طفلك الرضيع لا يزيد وزنه؟.. هذه هي الأسباب

cells-17886

تغييرات صامتة قد تدل على السرطان ينبغي فحصها في أقرب وقت ممكن

bea7b822-6676-40ba-9fb8-1135078cf12c

6 أطعمة خارقة يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك

dreamstime_s_56485204

الحامل: انتبهي إلى مخاطر كثرة الجلوس

320163010404726 (1)

هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من هرمون النوم

أخبار متعلقة
لثة

نزيف اللثة المتكرر.. جرس إنذار بمرض خطير