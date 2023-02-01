فائدة لعصير الشمندر

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن تناول النترات الغذائية قبل التمرين يعزز أداء العضلات، ويحسن مقدار القوة في عضلات الفخذ. ويمتاز عصير الشمندر (البنجر) بأنه غني بالنترات.



وكشفت الخزعات التي تم أخذها من عضلات المشاركين في التجربة أن تناول ملعقة من النترات يعزز الأداء الرياضي.

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وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي" شهد المشاركون زيادة بنسبة 7% في عزم العضلات مقارنة بمن تناولوا ملعقة من دواء وهمي.وأجرى الدراسة باحثون من جامعتي إكستر البريطانية وكوينزلاند الأسترالية، وأخذ الباحثون خزعات عضلية من 10 مشاركين أربع مرات: قبل ابتلاع النترات، وبعد ساعة واحدة، وبعد 3 ساعات، وبعد أن أجرى المشاركون 60 تقلصاً لعضلات الفخذ .



وأظهرت النتائج أن الذين تناولوا محلول النترات لديهم مستويات مرتفعة من النترات في عضلات الساق المتسعة الجانبية، وهي جزء من عضلات الفخذ.

واستمرت الزيادة لبضع ساعات بعد تناول النترات.وتقلل النترات الإجهاد التأكسدي وتلعب دوراً في إصلاح العضلات.

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