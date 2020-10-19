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الإثنين، 19-10-2020 09:46 ص

فاكهة تساعد على النوم وخسارة الوزن بشكل أسرع

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من مشكلة السمنة وزيادة الوزن، ويعود هذا إلى أسباب مختلفة أبرزها تناول الأطعمة الغذائية الدسمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون أو السكر إضافة إلى تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات وعدم القيام بأي حركة بدنية.

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وينصح الخبراء بضرورة اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وتناول بعض المكونات والاصناف التي يمكن أن تسرع عملية حرق الدهون.


حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن النوم المنتظم يساعد أيضاً على خسارة الوزن بشكل أسهل ولهذا نصح الخبراء بتناول فاكهة الكرز حيث أنها تحتوي على كمية كبيرة من الميلاتونين وهو الهرمون الذي يساعد على النوم السليم.

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