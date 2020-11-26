فاكهة تساعد في حرق دهون البطن.. تعرّف عليها

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص للحصول على جسم مثالي والتخلص من الوزن الزائد خاصة في منطقة الكرش، ويعد عصير الجريب فروت أساس الحميات الغذائية.

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وقد كشفت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الجريب فروت، كانت أوزانهم أقل من أولئك الذين لم يأكلوا الفاكهة، وكان لديهم أيضًا خصر أصغر.



كما انه يحتوي على عناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.



ويمتاز الجريب فروت بنسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورا في وظيفة الإنزيم في الخلايا، كما أن انخفاض مستويات فيتامين C قد يجعل من الصعب أكسدة الدهون أثناء التمرين.



المصدر : الامارات نيوز



