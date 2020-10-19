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الإثنين، 19-10-2020 02:25 م

فاكهة لذيذة ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة

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الوكيل الاخباري – يتناول بعض الأشخاص الفاكهة كبديل صحي لوجبة الإفطار التي قد تحتوي على دهون ضارة أو سعرات حرارية زائدة، إلا أن خبراء التغذية أفادوا بأن ليس كل أنواع الفاكهة يمكن تناولها على معدة فارغة صباحا.

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وقدمت خبيرة التغذية الأمريكية، داريل جيوفر، نصيحتها بعدم تناول الموز في الصباح على معدة فارغة، فإن كان ولا بد من تناول الفاكهة، فتنصح الخبيرة بتناول تفاحة أو كمثرى مثلا، حسبما ذكر موقع "birdie".

وأرجعت الخبيرة تحذيرها من تناول الموز، إلى احتوائه على كمية كبيرة من السكر مقارنة بفاكهة أخرى مثل التفاح والكمثرى، حيث يمكن وصف الموز بـ"قنبلة سكر".

وأوضحت أن الموز يزوِد الجسم بالطاقة بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضا بسرعة، لكنه يعاود الانخفاض بسرعة أيضا، لكن بالنسبة للرياضيين الذين يحتاجون للطاقة بسرعة فإن تناول الموز في الصباح يكون مفيدا ويمكن أن يمدهم بالطاقة اللازمة.


ورأى خبراء الصحة أنه بعد ذلك يشعر المرء من جديد بالجوع قبل أن يحين موعد وجبة الغداء، ويترافق الجوع مع الشعور بالتعب، لذلك ليس من المناسب تناول الموز وسد الجوع حتى موعد وجبة الغداء.


يشار إلى أن ذلك التحذير لا يعني الاستغناء تماما عن تناول الموز، لكن فقط تجنب تناولها على معدة فارغة، حيث يحتوي على مواد غذائية مهمة يحتاجها الجسم، مثل فيتامين B6 والبوتاسيوم والمغنيزيوم، وهذه المواد الضرورية يستفيد منها الجسم بتناول الموز مع أشياء أخرى مثل المكسرات والزبادي.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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