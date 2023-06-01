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الخميس، 01-06-2023 01:53 م

فقدان الذاكرة .. ما علاقة الشاي والتفاح والتوت والكاكاو ؟

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الوكيل الإخباري- أكد باحثون، أن نوعية الطعام والمشروبات قد تكون لها دور كبير في تحفيز الدماغ للقيام بالمهمات المختلفة، وتقوية الذاكرة.

وكشفت دراسة جديدة، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بمادة «الفلافانول»، الموجودة في الشاي والتفاح والتوت والكاكاو، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد أُجريت الدراسة على 3,562 شخصاً تبلغ أعمارهم نحو 71 عاماً في المتوسط، ووجد فريق الدراسة، أن أولئك الذين يستهلكون الفلافانول بشكل منتظم لديهم ذاكرة أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

واقترحت الدراسة، أن تناول مكمل 500 ملغ من الفلافانول يومياً يمكن أن يتصدى للتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون قد أصاب ذاكرة كبار السن بسبب انخفاض تناولهم «الفلافانول»، حيث تحسنت ذاكرة المشاركين الذين كانوا يعانون من سوء التغذية وانخفاض استهلاك الفلافانول في بداية الدراسة، بنسبة 16% بعد تناول المكمل.

وقال سكوت سمول، أستاذ علم الأعصاب في جامعة كولومبيا، الذي قاد فريق الدراسة، إن النتائج تشكل جزءاً من مجموعة متنامية من الأبحاث التي «بدأت تكشف أن هناك حاجة إلى عناصر غذائية مختلفة لتقوية عقولنا المسنة»، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من استخدام هذه الدراسة، التي مولتها شركة «مارس» المصنعة للشوكولاتة، مركبات الفلافانول المستخرجة من الكاكاو، فإن الباحثين قالوا إن تناول الشوكولاتة من غير المرجح أن يوفر مستويات كافية من مركبات الفلافانول، حيث يتم تدميرها أثناء المعالجة.
 
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عكاظ

 




 

 


 

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