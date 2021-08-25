الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

فنجان قهوة يومياً يحمي هذا العضو من السرطان

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الأربعاء، 25-08-2021 02:30 ص

فنجان قهوة يومياً يحمي هذا العضو من السرطان

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الوكيل الإخباري - أفادت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون في جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، ونشروا نتائجها في دورية British Medical Journal العلمية بأن شرب فنجان واحد من القهوة يومياً يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ولكشف العلاقة بين شرب القهوة والوقاية من سرطان الكبد، حلّل فريق البحث بيانات أكثر من 26 دراسة أُجريت فى هذا الشأن، وتضمنت أكثر من مليونين و25 ألف مشارك.

ورصد الباحثون عدد أكواب القهوة التي يشربها الأشخاص يومياً، وما إذا كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو خالية منه.

وأثبتت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون كوباً واحداً من القهوة يومياً، أقل عرضةً لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20%.

ووجد الباحثون أيضاً أن من يشربون كوبين على الأقل يومياً، فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقل لديهم بنسبة 35%، بينما من يشربون 3 أكواب يومياً تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%.

وأكد فريق البحث أن القهوة الخالية من الكافيين تحمي أيضاً من الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية، ولكن تأثيرها أقل من القهوة التي تحتوي على الكافيين.

وعن السبب في ذلك، قال الباحثون إن القهوة غنية بالمركّبات المضادة للأكسدة، المضادة للالتهابات، والمضادة للسرطان... وأضافوا: "تشير نتائجنا إلى أن الكافيين يلعب دوراً محورياً في الوقاية من سرطان الكبد، نظراً لأن القهوة منزوعة الكافيين يكون تأثيرها في المرض أقل".

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