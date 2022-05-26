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الخميس، 26-05-2022 01:26 م

فوائد الحمص للجسم

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الوكيل الإخباري - يحتوي الحمص الحب على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، وللنساء خصوصاً، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف؛ وهذه العناصر تقلل من مستوى الكوليسترول الضارّ في الجسم الذي يصبح جزءاً لا يتجزأ من الدم. في الوقت نفسه، تخفض ضغط الدم وكمية الدهون الثلاثية.

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بالإضافة إلى فوائد صحية عديدة أخرى اكتشفيها مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، Diet of the Town، في الموضوع الآتي:

 

- الحمص الحب غني بالبروتينات
الحمص من أنواع الحبوب الغنية بالبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية؛ ناهيك على أنه منخفض الدهون، ومثله مثل جميع الأطعمة النباتية لا يحتوي على الكوليسترول. من هنا يعتبر حليف الرشاقة؛ كونه يمنحك كمية جيدة من البروتينات التي تحتاجينها للشعور بالشبع. كما ويعتبر ممتازاً للأشخاص الذين يتبعون أنظمة نباتية.


- الحمص الحب مفيد لصحة القلب
يعتقد الباحثون أن الحمص قد يكون أحد الأطعمة المفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما يعني أنه جيد لصحة القلب والشرايين. تذكري أيضاً أن استهلاك البقوليات بشكل عام يجلب فوائد للقلب والأوعية الدموية.

 

- الحمص الحب يقي من الإمساك

يحتوي الحمص على كميات جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في الوقاية من مشكلة الإمساك. كما وتساعد في التحكم بالشهية من خلال توفير شعور أسرع بالامتلاء، وبالتالي إدارة الوزن.

 

- الحمص الحب يسيطر على مرض السكري
يساعد تناول الحمص في التأثير الإيجابي على نسبة السكر بالدم، ويعود ذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية، من هنا يُنصح به لمرضى السكري. وقد تمّ ذكر هذه الخاصية في أبحاث ودراسات علمية متعددة. كما يحتوي الحمص الحب على الزنك، وهو أمر رائع لمرضى السكري أيضاً؛ لأنه يسمح للجسم بامتصاص الإنسولين وتخزينه.


- الحمص الحب يساهم في تنظيم ضغط الدم
يحتوي الحمص على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهو يحسّن الدورة الدموية ولكنه ينظم أيضاً ضغط الدم. لذلك، فهو مثالي إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم. يحتوي الحمص على فيتامين K، مما يسمح بتخثر الدم بشكل أفضل.


- الحمص الحب يقوي المناعة
لا يعمل الحمص فقط من أجل تطور جيد للجسم، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فهو يقوي جهاز المناعة. إنه لذيذ الطعم، ويمكن إدخاله ضمن وصفات صحية عديدة. فالحمص باختصار يحتوي على كل شيء.

 

سيدتي

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