فوائد الشاي الأزرق تفوق الخيال

الوكيل الإخباري - الشاي الأزرق هو نوع حديث من أنواع الشاي، نال انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة بسبب لونه الجميل وغير المعتاد. يستخدم منذ القدم في جنوب شرق آسيا؛ أما حديثاً فهو يعتبر أحد أشهر المنتجات الزراعية في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية.

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فوائد صحية منوّعة للشاي الأزرق

- يحفّز الشاي الأزرق نمو الشعر بشكل صحي.

- تساعد مركّبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأزرق على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على ترطيب الجلد. إنَّ شرب كوب من الشاي الأزرق يفتح البشرة الباهتة بشكل كبير، ويزيل البقع الداكنة وتفاوت لون البشرة.





- يعتبر الشاي الأزرق من التوجّهات الغذائية الشائعة في الآونة الأخيرة للعناية بالشعر والجسم، وذلك لما يقدّمه من فوائد رائعة لصحة الإنسان، مثل تعزيز فقدان الوزن، إزالة السموم من الجسم، تهدئة العقل ونمو الشعر.

- تحسين الحالة المزاجية والاسترخاء والتخلص من الضغوط العصبية.

- تحسين الذاكرة والتركيز وحالة الدماغ خصوصاً مع تقدم العمر.

- مقاومة الجذور الحرّة وتلف الخلايا بفعل مضادات الأكسدة القوية، وبالتالي مقاومة أعراض الشيخوخة والسرطانات.

- تحسين الحركة الدودية للأمعاء والحدّ من أعراض الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

- تحسين عملية التمثيل الغذائي ورفع معدل الحرق، فهو خيار جيد جداً مع أي نظام غذائي.

- يحسن نسبة السكر في الدم، يقلل امتصاص الجسم للدهون المشبعة، وبالتالي يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

- يحافظ على صحة ورطوبة ونضارة الشعر والبشرة، ويقاوم تأثير ظهور علامات السن عليهما.

- يحافظ على صحة العينين

سيدتي

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