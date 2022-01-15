السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

نقل خطيب الأقصى عكرمة صبري إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

السبت، 15-01-2022 02:55 م

فوائد الشاي الأزرق تفوق الخيال

50699


الوكيل الإخباري - الشاي الأزرق هو نوع حديث من أنواع الشاي، نال انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة بسبب لونه الجميل وغير المعتاد. يستخدم منذ القدم في جنوب شرق آسيا؛ أما حديثاً فهو يعتبر أحد أشهر المنتجات الزراعية في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان

 

فوائد صحية منوّعة للشاي الأزرق

 

- يحفّز الشاي الأزرق نمو الشعر بشكل صحي.

 

- تساعد مركّبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأزرق على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على ترطيب الجلد. إنَّ شرب كوب من الشاي الأزرق يفتح البشرة الباهتة بشكل كبير، ويزيل البقع الداكنة وتفاوت لون البشرة.

- يعتبر الشاي الأزرق من التوجّهات الغذائية الشائعة في الآونة الأخيرة للعناية بالشعر والجسم، وذلك لما يقدّمه من فوائد رائعة لصحة الإنسان، مثل تعزيز فقدان الوزن، إزالة السموم من الجسم، تهدئة العقل ونمو الشعر.

 

- تحسين الحالة المزاجية والاسترخاء والتخلص من الضغوط العصبية.
- تحسين الذاكرة والتركيز وحالة الدماغ خصوصاً مع تقدم العمر.
- مقاومة الجذور الحرّة وتلف الخلايا بفعل مضادات الأكسدة القوية، وبالتالي مقاومة أعراض الشيخوخة والسرطانات.

 

- تحسين الحركة الدودية للأمعاء والحدّ من أعراض الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.
- تحسين عملية التمثيل الغذائي ورفع معدل الحرق، فهو خيار جيد جداً مع أي نظام غذائي.

 

- يحسن نسبة السكر في الدم، يقلل امتصاص الجسم للدهون المشبعة، وبالتالي يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
- يحافظ على صحة ورطوبة ونضارة الشعر والبشرة، ويقاوم تأثير ظهور علامات السن عليهما.
- يحافظ على صحة العينين

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
21-12-21-247470613

7 أطعمة خارقة تعزز المناعة خلال الشتاء

maiamcover005

أطعمة تعزز فرصك في الإنجاب

130904134852_myelin__512x288_d_nocredit

دراسة حول تغييرات خلايا الدماغ المرتبطة بالتوحد

5312166-1572484917

طرق تسكين ألم الأذن عند الأطفال في المنزل

49796

أنواع الرياضة المناسبة للنساء بعد سن الثلاثين

فطور

فطور يجب أن تتوقف عنه فورا.. يسبب مشكلات كثيرة