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الإثنين، 12-07-2021 08:02 م

فوائد الشوفان الصحية وأفضل الوصفات له

شوفان


الوكيل الإخباري - يعدّ الشوفان من الأطعمة ذات المذاق الطيب والقيمة الغذائية العالية، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن المفيدة، الأمر الذي جعله محل الكثير من الأبحاث والدراسات للوقوف على كيفية الاستفادة المثلى من الشوفان وأفضل الوصفات له.

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كشفت العديد من الدراسات والأبحاث أن الشوفان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والحماية من بعض أنواع السرطان نظرا لما يحتويه من مضادات الأكسدة، كما يعمل على خفض مستويات السكر في الدم، فضلا عن قدرة الشوفان على إنقاص الوزن، وخفض ضغط الدم، إضافة إلى قدرته على تحسين أداء الجهاز الهضمي وذلك من خلال احتوائه على ألياف غير ذائبة في الماء تحمي من الإمساك وتقلل عسر الهضم.


ما هو الشوفان ودقيق الشوفان؟
يحتوي الشوفان على مجموعة من الفيتامينات كالحديد واليود والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين، كما يعرف بأنه من أصح الحبوب على وجه الأرض، نظرا لما تحتويه من المعادن والألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة، كما يعد الشوفان من الحبوب الخالية من الجلوتين.


أما دقيق الشوفان فيتم تصنيعه عن طريق طحن حبوب الشوفان لنحصل على دقيق غني بالعناصر الغذائية، وله مذاق حلو ويسهل خبزه، ولا يحتاج لإضافة الكثير من الخمائر أثناء التحضير.


القيمة الغذائية للشوفان
يعتبر الشوفان من الأغذية القليلة التي تقدم للإنسان مجموعة من العناصر الغذائية الجيدة، والتي تنعكس بصورة إيجابية للصحة العامة، سواء تم تناوله على شكل حبوب أو تقديمه في صورة دقيق مطحون.


فكل 100 غرام من الشوفان تحتوي 10.84 غرام من المياه، إضافة إلى 13.15 غرام من البروتين، و67.7 غرام من الكربوهيدرات، 0.99 غرام من السكر، كما يحتوي على 10.1 غرام من الألياف الغذائية، 6.52 غرام من الدهون، أما النشويات الموجودة في الشوفان فتحتوي على كمية عالية من الدهون التي ترتبط بالماء مما يجعلها سريعة الامتصاص داخل الأمعاء.


إضافة إلى ذلك يوجد في الشوفان فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، حيث يحتوي كل 78 غراما من الشوفان على 41 % فوسفور، 34% ماغنسيوم، 24 % نحاس، 20% حديد، 20 % زنك، كما يحتوي على 39 % من فيتامين (ب 1)، و 10 % من فيتامين (ب 5).

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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