فوائد الصحية لعسل السدر

الوكيل الإخباري - هناك العديد من الفوائد الصحية المختلفة للعسل، وتعتمد فوائد العسل على نوع العسل، والموقع الجغرافي، والزهرة التي يتم امتصاص الرحيق منها، ومن خلال المقال سوف نتعرف على فوائد عسل السدر العظيمة، والذي يحتوي على أكبر نسبة معادن وطاقة من بين جميع أنواع العسل الأخرى.

اضافة اعلان

ومن أهم فوائده هي:

1- يعتبر عسل السدر فعالاً ضد البكتيريا المُسببة للأمرض، لذلك يفضل استعماله كمادة حافظة طبيعية لمكافحة البكتيريا.

2- يمكن استعمال عسل السدر في علاج العدوى البكتيرية.

3- يساهم عسل السدر في مكافحة البكتيريا، وكما أثبتت الكثير من الدراسات، فهو يحتوي على نسبةٍ مرتفعةٍ من الأسمولية، ومستوى منخفض من الرقم الهيدروجيني،بالإضافة لاحتوائه على بيروكسيد الهيدروجين، والليزوزيم، والأحماض الفينولية، والفلافونويد، وهي مواد مضادة للأكسدة، وتجدر الإشارة أن نشاط المواد المضادة للأكسدة تختلف اختلافاً كبيراً حسب مصدر الأزهار التي يتم إنتاج العسل منها.

4- يساهم في علاج البكتيريات القولونية بشكلٍ فعال أكثر من أنواع العسل الأخرى.

5- يعد عسل السدر فعالاً ضد الالتهاب الرئوي.K.

6- يكافح بعض أنواع الخلايا السرطانية، ويُثبطها ويمنها نموها وانتشارها.

7- يعالج الإمساك المزمن طويل الأمد ويُسيطر عليه بفعالية: فهو يتفوق على عقار لاكتولوز في علاج الإمساك طويل الأمد وقصير الأمد.

المصدر - موضوع

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

