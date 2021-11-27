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السبت، 27-11-2021 04:11 م

فوائد الفانيلا لجسم الانسان

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الوكيل الإخباري - لفانيليا الطبيعية مشتقة من زهور الأوركيدا، وثمة شيء غريب في طريقة نمو الزهرة، تظل كل زهرة مفتوحة لمدة 24 ساعة فقط، وإذا لم تُلقّح تَذبُل وتموت، وتأتي اليوم معظم الفانيلا الطبيعية في العالم من مدغشقر؛ حيث ينمو نوع بوربون

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وعندما تُلقح زهرة الفانيليا بنجاح، يتكوّن جراب بطول 6 بوصات، يحتوي على الآلاف من البذور السوداء الصغيرة بعد حصاد القرون تُترك في الشمس لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتقلص حجمها إلى 20% فقط من الحجم الأصلي، ثم تُستخرج الفانيليا بعد ذلك.

 

تزيد الفانيلا من رغبة النساء إلى إقامة علاقة مع الزوج؛ فهي تعمل على الجهاز العصبي، كما أنَّ رائحتها جذابة ومثيرة

 

فوائد الفانيلا كمضادّ للبكتيريا
تتمتع الفانيلا بخصائص مضادّة للبكتيريا، وهذا يعني أنها قد تقي من العدوى البكتيرية المسببة للأمراض.

 

فوائد الفانيلا في الوقاية من الاكتئاب

تتمتع الفانيلا برائحة مهدئة، وخصوصاً للأشخاص الذين يستسيغون نكهتها، وبالتالي يمكنها أن تساعد في الوقاية والتخفيف من أعراض الاكتئاب، ناهيك عن أنها قد تملك تأثيراً مماثلاً للأدوية الشائعة المضادّة للاكتئاب.

 

فوائد الفانيلا في احتوائها على المغنيسيوم والبوتاسيوم
يحتوي مستخلص الفانيليا على معدني المغنيسيوم والبوتاسيوم، الهامّين جداً لتعزيز الصحة؛ حيث أنهما يساهمان في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم؛ مما يحمي وظيفة القلب.


فوائد الفانيلا للغثيان
يمكن لقطرات قليلة من مستخلص الفانيلا مضافةً إلى كوب من الماء، أن تعمل كمهدئ للغثيان المرتبط بمشاكل المعدة.


فوائد الفانيلا لفقدان الوزن
يمكن لاستخدام الفانيليا محل السكر في المشروبات، أن يساهم في كبح الشهية وتقليل الرغبة بتناول كميات من الطعام، وبالتالي خفض الوزن.

 

المصدر - سيدتي

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