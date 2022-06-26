الوكيل الإخباري - الكولاجين هو المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تتكون منها عدة أجزاء من الجسم، بما في ذلك الأوتار، والأربطة، والجلد، والعضلات، وله العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك تزويد البشرة بالتغذية اللازمة، وشدها وزيادة مرونتها، والحفاظ على شبابها، وكذلك الحفاظ على صحة الشعر وتقويته، ومن خلال هذا الموضوع سنسرد بالتفاصيل فوائد الكولاجين السائل للبشرة والشعر.

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ما هو الكولاجين السائل

يشكل الكولاجين ثلث البروتين في جسم الإنسان، وهو مكون حيوي يدخل في بنية الجلد، والأنسجة الضامة، والغضاريف، والعظام، والكولاجين السائل هو كولاجين في صورة سائلة، يتكون من ببتيدات الكولاجين، والتي تنقسم إلى عناصر أصغر يسهل امتصاصها.

ويتم صنع مكملات الكولاجين من الكولاجين الموجود في النسيج الضام للحيوانات مثل الأبقار، والأسماك، والدجاج، ويتم تقديمه بعد ذلك في صورة مسحوق أو سائل، يمكن إضافته إلى الأطعمة مثل الحساء أو العصائر أو حتى القهوة.

فوائد الكولاجين السائل للبشرة:

- يقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس، والتلوث، ونمط الحياة غير الصحي، والتقدم في العمر إلى انخفاض مستويات الكولاجين في الجلد، وعندما تنخفض هذه المستويات، تبدأ الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الظهور حول الفم والعينين، ويمكن أن تساعد منتجات ومكملات الكولاجين في منع هذه العلامات من الظهور والحفاظ على نعومة البشرة ونضارتها لفترة أطول.

- تحسين لون البشرة

تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في الكولاجين في الحفاظ على نعومة البشرة وتفتيح لونها، وعلاج تفاوت لون البشرة.

- تقليل الندبات وآثار البثور

يمكن أن تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في الكولاجين أيضاً في تقليل ظهور البقع الداكنة والندوب الناتجة عن حب الشباب أو مشاكل الجلد الأخرى، كما تعمل مكملات الكولاجين على تعزيز تكوين الأنسجة بشكل صحي وسليم، مما يسرع عملية الشفاء من البثور أو الجروح، وتتمكن البشرة من إصلاح نفسها بشكل طبيعي.

- ترطيب البشرة

يمكن أن يؤدي فقدان الكولاجين بسبب الشيخوخة أو العوامل البيئية إلى شعور البشرة بالجفاف وتقشرها، وعن طريق إضافة الكولاجين مرة أخرى إلى البشرة، سيتم منحها الترطيب الذي تحتاجه للحفاظ على نعومتها وإشراقتها.

فوائد الكولاجين السائل للشعر:

- علاج للشعر المتقصف

ثبت أن الكولاجين فعال جداً في علاج الشعر الجاف والمتقصف، ويمكن للكولاجين السائل إصلاح الأطراف المتقصفة، وكذلك الحفاظ على معدل الرطوبة الصحي للشعر.

الفوائد الصحية للكولاجين السائل:

1- يخفف آلام المفاصل.

2- يمنع انخفاض كثافة العظام.

3- يزيد من كتلة العضلات.

4- يعزز صحة القلب.

5- العناية بالشعر والأظافر.

مصادر غذائية تحتوي على الكولاجين:

توفر الأطعمة التي تحتوي على الجيلاتين، مثل مرق العظام، على الكولاجين، فالجيلاتين مادة بروتينية مشتقة من الكولاجين بعد طهيه، وتم العثور على الكولاجين في الأنسجة الضامة للحيوانات ومنتجاتها، لذا تعتبر الأطعمة مثل الدجاج، ولحم البقر، والأسماك، البيض، منتجات الألبان، هي مصادر غنية بالكولاجين، وتحتوي بعض النباتات والحيوانات البحرية أيضاً على الكولاجين، مثل: الطحالب، الأعشاب البحرية، سمك القد، سمك السلمون، قناديل البحر، الأخطبوطات، القنافذ، بلح البحر والمحار.

ويعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين جـ ضرورية لتصنيع الكولاجين، لذا يجب كذلك التأكد من تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل الحمضيات، التوت، الكيوي، البروكلي والفلفل.

تاجك