الوكيل الإخباري - المحار من ثمار البحر التي تتميز بقوامها ونكهتها القوية، كما أنه يتميز بقيمته الغذائية حيث يحوي الكثير من العناصر الغذائية والكيميائية التي تحقق فوائد عدة عند تناوله دون إفراط، وفي التالي نتعرف عليها كما وردت في موقع "ويب طب".

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فوائد المحار الصحية

- المحار يساهم في تعزيز مناعة الجسم بفضل محتواه الغذائي العالي.

- من فوائد المحار، المهمة الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحمايتهم من الأمراض.

- المحار غني بالمعادن التي تقوي العظام وتمنع هشاشتها وضعفها.

- المحار غني بالفيتامينات والمعادن المهمة للدماغ والجهاز العصبي.

- مضادات الأكسدة في المحار تقاوم الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية بأنواعها.

- المحار من الأطعمة الصحية المناسبة لمرضى الأمراض المزمنة بما فيهم مرضى السكري ومرضى ضغط الدم، وذلك لقلة الدهون به وانخفاض سعراته وقيمته الغذائية المهمة.

- المحار من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الوزن، فهو يعزز الشعور بالشبع، ويحوي عناصر مهمة تعزز عملية الأيض، بالإضافة إلى أنه قليل السعرات الحرارية.

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