فوائد بذور البطيخ.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط فيها

الوكيل الإخباري _ قبل تناول البطيخ أحد أبرز الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان يحرص معظم الأشخاص على إزالة البذور منه، التي يتراوح لونها بين الأسود والأبيض، لاعتقادهم أن ابتلاعها قد يهدد الصحة العامة ببعض الأضرار .



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تعزيز صحة القلب:

في دراسة أمريكية، وجد الباحثون أن بذور البطيخ تمثل أهمية كبيرة لصحة القلب، نظرًا لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الأوعية الدموية من خطر الالتهاب.



إمداد الجسم بالطاقة:

تحتوي بذور البطيخ على نسبة معتدلة من الدهون الصحية، التي تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية.

تقوية المناعة:

عند ابتلاع بذور البطيخ، يحصل الجسم على جرعة عالية من المعادن التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا

والفيروسات، مثل الحديد والزنك.