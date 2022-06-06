فوائد تناول الشمندر الأحمر للمرأة الحامل

الوكيل الإخباري - من فوائد الشمندر للحامل أنه يقلل من خطر الاصابة بهشاشة العظام ويحافظ على مستويات السكر في الدم ويحسن من امتصاص الحديد. ومن أهم فوائد الشمندر للحامل أنه يساعد في التقليل من خطر إصابة الجنين بالعيوب الخلقية، وذلك بسبب احتواءه على حمض الفوليك الضروري لتطور ونمو الجنين.

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من فوائد الشمندر للحامل أنه يقلل من خطر الاصابة بهشاشة العظام ويحافظ على مستويات السكر في الدم ويحسن من امتصاص الحديد.

ومن أهم فوائد الشمندر للحامل هي :

1- من فوائد الشمندر للحامل تجنب خطر العيوب الخلقية للجنين: وذلك بسبب احتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الحبل الشوكي للجنين خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، كذلك ضروري لنمو أنسجة جسم الجنين، فعند تناوله تقل مخاوف أن يكون الجنين معرضاً للعيوب الخلقية.



2- يعد الشمندر مقوي لمناعة الأم الحامل لأنه يحوي على خصائص مضادة للأكسدة تقوم بحماية الجسم من العديد من الأمراض، حيث إن المرأة الحامل تكون لديها المناعة أضعف من غيرها، وعند تناولها له هذا يساعدها على الوقاية من بعض الأمراض والالتهابات التي قد تتعرض لها.



3- من فوائد الشمندر للحامل يمنع الشمندر هشاشة العظام ورقاقتها لأنه الشمندر مصدر غني بالكالسيوم، وكما هو معروف فإن الجنين يحصل على الكالسيوم الذي يحتاجه من أمه، وتناول الشمندر خلال فترة الحمل يعوض الأم عن نقص الكالسيوم الذي يأخذه الجنين.

4- يعتبر الشمندر منظم لعملية الأيض، البوتاسيوم واحد من العناصر المهمة التي يحتوي عليها الشمندر، فعند تناول عصير الشمندر خلال فترة الحمل يؤدي ذلك إلى تنظيم عملية الأيض داخل خلايا الجسم، وكذلك فإن البوتاسيوم الذي يحويه يحافظ على مستوى ضغط الدم للحامل أثناء الحمل وكذلك عند الولادة.



5- من فوائد الشمندر للحامل قدرة الشمندر العالية على تنقية الدم والتي تمنع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين.



6- يحافظ تناول الشمندر على مستوى السكر في دم الحامل، لأن نسبة السكر فيه منخفضة، وهذا يؤدي إلى أن تأخذ عملية تحويل السكر فترة طويلة.



7- تناول الشمندر يمنع العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، وكذلك يحد من الإمساك، ويساعد الأمعاء بأن تقوم بدورها بشكلٍ صحيٍّ وطبيعي.

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