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الخميس، 15-10-2020 01:04 م

فوائد تناول الفول الأخضر

أطباق_فول_اخضر


الوكيل الإخباري _ يعتبر الفول الأخضر من أقدم النباتات حيث انه يعد من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص  حيث انه تحتوي على الكثير من الفوائد ، كما انه يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض الخطيرة.

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تعرف على ابرز فوائد الفول الأخضر :

 

يحتوي الفول الاخضر على حمض الفوليك، الذي يعد العنصر الغذائي المسؤول عن تعزيز تطوّر ونمو الجنين بشكل صحي .

 

يحمي من المشاكل التي قد تحدث في نمو وتطوّر دماغ الجنين .

 

يعزّز صحة الأوعية الدموية .

 

يساهم في تقوية عضلة القلب.

 

يساعد في الحفاظ على خلايا الدم السليمة .

 

يحارب فقر الدم .

 

يساعد على حل بعض المشاكل الصحية؛ كمرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم .

 

المصدر : الامارات نيوز 

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