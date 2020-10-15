فوائد تناول الفول الأخضر

الوكيل الإخباري _ يعتبر الفول الأخضر من أقدم النباتات حيث انه يعد من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص حيث انه تحتوي على الكثير من الفوائد ، كما انه يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض الخطيرة.
تعرف على ابرز فوائد الفول الأخضر :
يحتوي الفول الاخضر على حمض الفوليك، الذي يعد العنصر الغذائي المسؤول عن تعزيز تطوّر ونمو الجنين بشكل صحي .
يحمي من المشاكل التي قد تحدث في نمو وتطوّر دماغ الجنين .
يعزّز صحة الأوعية الدموية .
يساهم في تقوية عضلة القلب.
يساعد في الحفاظ على خلايا الدم السليمة .
يحارب فقر الدم .
يساعد على حل بعض المشاكل الصحية؛ كمرض السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم .
المصدر : الامارات نيوز اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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