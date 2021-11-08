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الإثنين، 08-11-2021 03:50 م

فوائد زبدة الفول السوداني للنوم

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الوكيل الإخباري - النوم عملية طبيعية يقوم بها الإنسان يومياً لمدة لا تقل عن 8 ساعات كفترة مثالية، وهي عملية لها دور مهم للصحة وأي خلل بها يؤثر سلبياً على ذلك.

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ولأهمية عملية النوم سعت كثير من الدراسات والبحوث الطبية لإيجاد طرق تساعد على النوم الجيد، ووجد من ذلك أن هنالك بعض أنواع من الأطعمة تحسن جودة النوم وينصح يتناولها قبل النوم، ومنها زبدة الفول السوداني، إليكم فوائدها للنوم.

 

زبدة الفول السوداني والنوم:


كشف خبراء صحة بحسب موقع USDA FoodData Central أن زبدة الفول السوداني مصدر جيد للدهون الصحية والبروتينات، ويمكن أن تساعد على الشعور بالشبع طوال الليل وبالتالي تساعد على النوم الجيد، حيث تحتوي ملعقتان فقط من زبدة الفول السوداني على نحو 7 غرامات من البروتين و15 غراماً من إجمالي الدهون، كما تحتوي زبدة الفول السوداني على فيتامينات وأحماض أمينية معروفة للمساعدة في تعزيز النوم الجيد.

ويعتبر الفول السوداني مصدراً جيداً لفيتامين هـ، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 ارتباطاً بين انخفاض تناول فيتامين هـ، من بين العناصر الغذائية الأخرى، وأنماط النوم السيئة لدى النساء.

كما يعتبر الفول السوداني مصدراً جيداً للحمض الأميني المسمى التربتوفان الذي قد يساعد في تحسين نوعية النوم. وهذا لأن الجسم يحتاج إلى التربتوفان لإنتاج نوعين من هرمونات النوم الرئيسية هما "السيروتونين" و"الميلاتونين".

 

المصدر - هي

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