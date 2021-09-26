فوائد صحية لتناول الذرة في الحمل

الوكيل الإخباري - الذرة من الخضراوات اللذيذة التي يمكنك تناولها بطرق مختلفة، سواء مسلوقة أو مشوية أو مضافة إلى أطباق السلطات، أو الأطعمة الأخرى، أو حتى عن طريق استخدام زيت الذرة، وبصرف النظر عن طريقة الطهي أو التناول، فإن للذرة فوائد صحية عديدة للحامل، لاحتوائها على فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى مفيدة لها وجنينها .

اضافة اعلان

فوائد الذرة للحامل :

1 - علاج الإمساك: تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الذرة على علاج مشكلات الجهاز الهضمي المختلفة في أثناء الحمل، وأهمها الإمساك، إذ تسهل حركة الأمعاء، وتساعد الحامل على عملية التبرز دون صعوبة.

2 - تعزيز الذاكرة: فيتامين الثيامين أو "ب 1" الموجود في الذرة له تأثير قوي في الذاكرة، فهو يعزز عملها، ويقوي الجهاز العصبي، ويساعد أيضًا نمو دماغ الجنين وتطوره.

3 - الوقاية من السرطان: مضادات الأكسدة ومركبات الفينول، كحمض الفيروليك الموجودة في الذرة، توقف عمل الجذور الحرة المسببة لكثير من الأمراض، ومنها الأورام والسرطان بجميع أشكاله.

4 - تقوية الجهاز المناعي: الذرة غنية بفيتامين "أ"، لذلك فهي تعزز المناعة، وكذلك تقوي الذاكرة، وتمنح الحامل بشرة صحية ونضرة.

5 - التخلص من الكوليسترول الضار: تناول زيت الذرة في أثناء الحمل يعمل على تقليل نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة في بلازما الدم، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم.

6 - تعزيز إبصار الجنين: الذرة مليئة بمضادات الأكسدة، كاللوتين، الذي يلعب دورًا مهمًّا في تعزيز إبصار الجنين، وتقوية الرؤية لديه فيما بعد.

7 - وقاية الجنين من التشوهات الخلقية: تحتوي الذرة على حمض الفوليك، الذي يساعد على التقليل من خطر إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

المصدر - سوبر ماما