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الأربعاء، 30-12-2020 01:42 م

فوائد صحيّة مذهلة للفلفل الأخضر

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الوكيل الإخباري _ يعد الفلفل الأخضر من اكثر الخضراوات المفيدة لجسم الانسان ، حيث انه يحتوي على العديد من الفوائد ، ابرزها : 

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- يساهم في توازن السكر ويخفّض من احتمال الإصابة بالسكري.

 

- يخفّض من مستوى الكوليسترول والدهنيات الثلاثية في الدم.


-يساعد في علاج الصداع النصفي.


-يحتوي الفلفل الأخضر الحار على مواد مضادّة للأكسدة، ومنها الفيتامين C التي تعمل على حماية الخلايا من التأكسد بسبب استنشاق مواد كيميائية وتناول أطعمة ملوّثة.

 

-  ينظّف الرئة عند المدخنين ويحمي من الإصابة بمرض سرطان الرئة.


-يساعد على تخليص الجهاز التنفسي من السموم.


–يساعد في الوقاية من الأنيميا في فترة الحمل. وهذا بسبب احتوائه على كمية عالية من الحديد. ويساعد على حماية المرأة في الشهور الأخيرة من تسمّم الحمل.

-يحمي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويساعد في تحفيز الكبد على إنتاج الكولسترول الجيد في الجسم.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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