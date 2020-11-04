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الأربعاء، 04-11-2020 12:45 م

فوائد صحية وجمالية لـ جوزة الطيب .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ تعد جوزة الطيب نوع من البهارات التي تضفي نكهة لذيذة على الطعام كما انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية ، وابرزها :

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تحسين الدورة الدموية


يعمل على تخفيف التوتر والألم


معالجة مشاكل الجهاز الهضمي


يساهم في زيادة التركيز والانتباه


تنشط عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء


تسكن آلام الجسم بشكل عام، كما تعالج التقرحات والإصابات المختلفة


يحارب الالتهابات البكتيرية


يحسن صحة القلب


يحتوي على عناصر غنية بالفوائد الهامة للبشرة

 

المصدر : الامارات نيوز 

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