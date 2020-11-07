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السبت، 07-11-2020 12:04 م

فوائد غير متوقعة لتناول الجوز يومياً .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعد الجوز او ما بعرف بـ "عين الجمل" احد انواع المكسرات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما يحتويه من فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم، تعلاف على ابرز فوائد تناول الجوز يوميًا:

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١- يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.


٢- يقي من التهاب شرايين القلب .

 

3-  ﻳﺴﺎهم ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ .


4- يحمي من ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺜﺪﻱ ﻭﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ .


5-  ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺼحة ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ حيث انه يساعد على ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ.


6- يساهم في منع ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﺍﺕ .


7-  ﻳﺴﺎهم ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻡ ﻫﺎﺩﺉ .

 

المصدر : الامارات نيوز 

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